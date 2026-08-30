Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Κόουλ Τρίκλ για το σίκουελ των «Ημερών Κεραυνού»

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή, η θρυλική ταινία «Μέρες Κεραυνού» του 1990 αποκτά σίκουελ, με τον Τομ Κρουζ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Κόουλ Τρίκλ. Η Paramount Pictures επιβεβαίωσε την κυκλοφορία της νέας παραγωγής για τις 2 Ιουνίου 2028, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη τον κόσμο των αγώνων ταχύτητας. Δίπλα στον Αμερικανό σταρ θα πρωταγωνιστήσει η Άν Χάθαγουεϊ, αναλαμβάνοντας έναν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Η επιστροφή του Τομ Κρουζ και η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας

Ο Τομ Κρουζ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φόρμα του οδηγού αγώνων, υποδυόμενος τον Κόουλ Τρίκλ, έναν ρόλο που τον καθιέρωσε και αγαπήθηκε από το κοινό το 1990. Η ανακοίνωση της Paramount Pictures για την κυκλοφορία του σίκουελ στις 2 Ιουνίου 2028 έρχεται να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των φίλων της ταινίας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή των «Ημερών Κεραυνού».

Η απόφαση για τη δημιουργία της συνέχειας ενισχύθηκε σημαντικά από την εμπορική επιτυχία άλλων παραγωγών με παρόμοια θεματολογία. Παραδείγματα αποτελούν το «Top Gun: Maverick» και η πρόσφατη ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, υποδεικνύοντας ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον του κοινού για τις ταινίες δράσης με φόντο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το καστ και η δημιουργική ομάδα πίσω από την παραγωγή

Στο πλευρό του Τομ Κρουζ θα δούμε την Άν Χάθαγουεϊ, η οποία θα υποδυθεί μια ιδιοκτήτρια ομάδας αγώνων και μηχανικό. Ο ρόλος της αναμένεται να είναι κομβικός για την εξέλιξη της υπόθεσης, προσθέτοντας νέα δυναμική στην ιστορία και συμβάλλοντας καθοριστικά στην πλοκή.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Τζόναθαν Λεβίν, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Γουίλ Στέιπλς. Στην παραγωγή επιστρέφει ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην αρχική ταινία του 1990, συνεργαζόμενος αυτή τη φορά με τον Τομ Κρουζ και τον Τόμι Χάρπερ για να φέρουν εις πέρας το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα.

Τεχνολογικές και αγωνιστικές καινοτομίες

Η νέα ταινία θα είναι γυρισμένη με τεχνολογία IMAX, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία θέασης στους κινηματογράφους. Επιπλέον, θα προβληθεί και σε αίθουσες Dolby Cinema και 4DX, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας, καθώς και μια πιο διαδραστική και ζωντανή εμπειρία για τους θεατές.

Για τις ανάγκες του σεναρίου και την αυθεντικότητα της αγωνιστικής δράσης, οι δημιουργοί συνεργάστηκαν στενά με στελέχη του πρωταθλήματος NASCAR. Ο Τομ Κρουζ μάλιστα βρέθηκε στην πίστα της Νταϊτόνα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους οδηγούς του NASCAR για τα σχέδια της παραγωγής. Μεταξύ των συνεργατών για την ανάπτυξη του σεναρίου ήταν και ο εκλιπών θρύλος του NASCAR, Κάιλ Μπους, προσδίδοντας κύρος και ρεαλισμό στην ιστορία.

Η κληρονομιά της πρωτότυπης ταινίας και τα γυρίσματα

Η πρωτότυπη ταινία «Μέρες Κεραυνού» του 1990, σε σκηνοθεσία του Τόνι Σκοτ, είχε σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις που άγγιξαν τα 157,9 εκατομμύρια δολάρια. Αποτελεί ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επηρεάζοντας ακόμη και επαγγελματίες οδηγούς παγκοσμίου φήμης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οδηγοί της Formula 1, όπως ο πρωταθλητής του 2009 Τζένσον Μπάτον, έχουν δηλώσει ότι η συγκεκριμένη ταινία πυροδότησε το ενδιαφέρον τους για τους αγώνες stock cars. Τα γυρίσματα του σίκουελ αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια πραγματικών αγώνων του πρωταθλήματος NASCAR, με στόχο να προσφέρουν μια όσο το δυνατόν πιο αυθεντική και συναρπαστική αγωνιστική δράση στη μεγάλη οθόνη, μεταφέροντας τους θεατές στην καρδιά των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta