Ο Άρης Μουγκοπέτρος παραδέχθηκε το λάθος του για οδήγηση υπό μέθη και μίλησε για τη διαρροή του ονόματός του

Δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ασκήθηκε στον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα ενώπιον Αυτοφώρου. Ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, με τον έλεγχο αλκοτέστ να δείχνει σημαντική υπέρβαση του νόμιμου ορίου.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο Άρης Μουγκοπέτρος παραδέχθηκε το λάθος του, δηλώνοντας ότι «είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω». Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε το όνομά του σχετικά με τη σύλληψή του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει «να βγάλουν και για το μοντέλο που είναι με τα ναρκωτικά».

Οι συνθήκες της σύλληψης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει στην οδό Μακρυγιάννη, στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο.

Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημά του, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Ο έλεγχος αλκοτέστ που ακολούθησε έδειξε συγκέντρωση 0.70 mg/l αλκοόλ, τιμή που υπερβαίνει κατά πολύ το νόμιμο όριο των 0.25 mg/l. Επιπλέον, η τιμή αυτή ήταν πάνω από το όριο του αυτοφώρου, το οποίο είναι 0.60 mg/l.

Η αυτόφωρη διαδικασία

Μετά τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη. Ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος κίνησε την αυτόφωρη διαδικασία. Ως εκ τούτου, ο καλλιτέχνης παραπέμφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα.

Η δίκη του θα διεξαχθεί ενώπιον Αυτοφώρου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου θα κριθεί η υπόθεση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr