Η Noktyra παρουσιάζει «υπότιτλους στο ανείπωτο» με το EP «6am»

Η Noktyra, μια πανέμορφη ηλεκτρονική μελαγχολία, ταξιδεύει τους ακροατές στις ασημένιες ρίζες της δημιουργίας. Η καλλιτέχνιδα, γνωστή για την ικανότητά της να αφήνει το είναι της να χαθεί στο σκοτάδι της δημιουργικής διαδικασίας, έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα το EP «6am». Αυτή η κυκλοφορία αποτελεί απόδειξη του ιδιαίτερου ηχοτοπίου που δημιουργεί, συνδυάζοντας φουτουριστικά στοιχεία με spoken/rap φωνή.

Οι ρίζες της δημιουργίας και το φως του φεγγαριού

Ενώ συχνά λέγεται πως τίποτα δεν μένει κρυφό κάτω από τον ήλιο, η Noktyra αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του φωτός. Δεν πρόκειται για το κίτρινο, το πορτοκαλί, το λευκό ή το χάλκινο, αλλά για το μαύρο και το ασημένιο. Αυτά τα χρώματα αποτελούν τις ρίζες του φωτόδεντρου της ζωής, οι οποίες βρίσκονται στα υπόγεια και στα αθέατα υπέργεια.

Αυτά τα ιδιαίτερα φώτα εκτείνονται μέχρι το διάστημα, δημιουργώντας δίπλα στο μεγάλο άστρο την άλλη πλευρά. Μια πλευρά που μπορεί κανείς να δει χωρίς να καεί, χωρίς να λιώσει, χωρίς να «σκοτώσει» το «ζήτω» του. Το φεγγάρι αναδεικνύεται ως ο δεύτερος ήλιος, από τον οποίο ξεκινούν οι ρίζες των ριζών της δημιουργίας.

Η καλλιτεχνική ταυτότητα της νύχτας

Οι καλλιτέχνες, τα πλάσματα της νύχτας, περιγράφονται ως αδέρφια των λύκων και των υγρών χτύπων. Αυτοί οι δημιουργοί πιάνουν το ασημένιο νήμα και τον μαύρο ουρανό, χάνοντας τη φωνή της μέρας, το δέρμα και το βλέμμα της καλής μέρας. Μέσα στην ευλογημένη επανάληψη, αφήνονται και φτιάχνουν τους δικούς τους κόσμους.

Κόβουν τα φεγγάρια τους και φροντίζουν το ουρλιαχτό του σκύλου τους. Όλη αυτή η διαδικασία είναι ποίηση, ένας λόγος ανεξάρτητος, μια μουσική που κλείνεται σε ένα κουμπί και με ένα άλλο ξεχύνεται σαν χείμαρρος. Τα παιδιά της νύχτας αλυχτούν και σε μια ηλεκτρονική, μελαγχολική, ποιητική γραμμή, «σφάζουν» το ξημέρωμα. Η Noktyra κρατά το ηλιακό «ζήτω» και ανεμίζει το φεγγαρόλουστο «υπάρχω».

Το σκοτάδι της δημιουργίας και τα σεληνιακά πετράδια

Η Noktyra, ως καλλιτέχνιδα, επιτρέπει στο είναι της να χαθεί στο σκοτάδι της δημιουργικής διαδικασίας. Αυτό το κάνει με στόχο να αρπάξει όσο περισσότερο μαύρο βελούδο, αστρικό φως και σεληνιακά πετράδια μπορεί να κουβαλήσει. Η δημιουργική της προσέγγιση παραπέμπει σε μια διάσημη σκηνή από την ταινία-μανιφέστο του υπερρεαλισμού «Ο ανδαλουσιανός σκύλος».

Τη στιγμή που ο άντρας κρατά το πρόσωπο της γυναίκας και πλησιάζει τη λεπίδα στο μάτι της, την ώρα που το σύννεφο-μαχαιριά «κόβει» το φεγγάρι, ακριβώς τότε «σκάει» το ηλεκτρονικό-μελαγχολικό και επιβλητικό ηχοτοπίο της Noktyra. Είναι σαν να πέφτουν υπότιτλοι στο ανείπωτο, προσφέροντας μια βαθιά και υποβλητική εμπειρία.

Ο ήχος της Noktyra: Ελευθερία και πειραματισμός

Όταν κάποιος ακούει τις δημιουργίες της Noktyra, μεταφέρεται σε εποχές όπου ενδεχομένως έβλεπε κύκλους. Ωστόσο, το «τριπάρισμα» που προσφέρει η μουσική της δεν απαιτεί καμία ενίσχυση ή τεχνητή βοήθεια. Η μουσική της αποτελεί πνεύμα ελευθερίας και εκφράζει μια ασταμάτητη ανάγκη για καλλιτεχνικό πειραματισμό, στοιχεία που την καθιστούν αξιοπρόσεκτη και άξια ακρόασης.

Το φουτουριστικό, πειραγμένο και τσαλακωμένο ηλεκτρονικό παρασκήνιο συνδυάζεται αρμονικά με τη spoken/rap φωνή της. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο «φευγάτο» που καταφέρνει να ενώσει όλα τα προσωπικά διέξοδα σε μια ενιαία ηλεκτρονική μελαγχολία. Ο ρυθμός της ζωής, αυτό που παίζει πίσω από εμάς, έρχεται σε εμάς απελευθερωμένος και γεμάτος νυχτερινό φως.

Το EP «6am» και η παρουσία της

Πρόσφατα, η Noktyra κυκλοφόρησε το EP «6am», το οποίο αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη όλων των παραπάνω περιγραφών. Το EP αποτυπώνει πλήρως την καλλιτεχνική της φιλοσοφία και τον ιδιαίτερο ήχο της.

Πέρα από την κυκλοφορία του EP, η παρουσία της Noktyra γίνεται αισθητή και σε άλλες πτυχές της καλλιτεχνικής σκηνής, καθώς η πηγή αναφέρει ότι «την παρουσία της, όμως, τη βρίσκουμε και μέσα στις».

Με πληροφορίες από: Gazzetta