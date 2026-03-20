Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα σε νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας, όπου ο Ηλίας Βρεττός εμφανιζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μια ομάδα ανδρών ενώ τραγουδούσε στη σκηνή. Η κατάσταση ξέφυγε όταν οι άνδρες άρχισαν να προκαλούν αναστάτωση, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Ο Τάσος Τεργιάκης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιέγραψε την ατμόσφαιρα πριν από την επίθεση. Όπως ανέφερε, τέσσερις ημέρες πριν από το περιστατικό, οι άνδρες που μπήκαν στο κέντρο άρχισαν να φωνάζουν και να προκαλούν, δημιουργώντας αναστάτωση με τις παραγγελίες τους. Όταν ένας μουσικός της μπάντας του Ηλία Βρεττού αντέδρασε, η κατάσταση ξέφυγε, με την παρέα να επιτίθεται στον καλλιτέχνη, καθώς και σε μέλη του προσωπικού του κέντρου.

Μετά την επίθεση, οι θαμώνες άρχισαν να φεύγουν από το μαγαζί, ενώ ο Ηλίας Βρεττός φυγαδεύτηκε από τη σκηνή, καθώς η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, δεν βρήκε κανέναν από τους δράστες.

Δηλώσεις του Ηλία Βρεττού

Μετά το τρομακτικό γεγονός, ο Ηλίας Βρεττός μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού», αναφερόμενος στο περιστατικό. Δήλωσε: «Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, ήταν ένα ατυχές περιστατικό. Κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μου αρέσει να απασχολώ τη δημοσιότητα με αυτά. Όλοι είναι μια χαρά».

Ο τραγουδιστής, παρόλο που βίωσε έναν τέτοιο φόβο, φαίνεται να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην επιβαρύνει την κατάσταση με δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η βία σε δημόσιους χώρους συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Οι δηλώσεις του Ηλία Βρεττού δείχνουν την προτίμησή του να μην δώσει συνέχεια στο θέμα, εντούτοις είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τομέα της διασκέδασης θα μπορούν να εργάζονται σε ασφαλές περιβάλλον.

