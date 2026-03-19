Λίζα Κούντροου: Αποκαλύπτει τις παρενέργειες του Botox και αποκηρύσσει τις αισθητικές επεμβάσεις

Η 62χρονη Λίζα Κούντροου, γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά "Friends", μοιράστηκε πρόσφατα τις εμπειρίες της σχετικά με το Botox και τις αισθητικές επεμβάσεις, αποκαλύπτοντας τις παρενέργειες που την οδήγησαν να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη πρακτική. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η ηθοποιός δήλωσε ότι παρουσίασε έντονο ερεθισμό στα μάτια της μετά από τις ενέσεις, περιγράφοντας την κατάσταση: «Νομίζω ότι συνέβαλε στον ερεθισμό των ματιών μου και σε αυτό το περίεργο μοτίβο στο μέτωπό μου, οπότε μάλλον τελείωσα με αυτό».

Η Κούντροου, η οποία ξεκίνησε να δοκιμάζει το Botox μόλις στα 60 της χρόνια, δεν είχε την αναμενόμενη εμπειρία. Η απόφασή της να αποστασιοποιηθεί από τις αισθητικές παρεμβάσεις δεν προήλθε μόνο από τις σωματικές παρενέργειες, αλλά και από μια βαθιά συνειδητοποίηση του φόβου που συνοδεύει τη διαδικασία της γήρανσης.

Φόβοι και προσδοκίες

Η ηθοποιός παραδέχεται ότι ανησυχεί για το πώς θα φαντάζει καθώς μεγαλώνει. «Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα δω τον εαυτό μου και θα μοιάζω με τη γιαγιά μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να υποδυθεί μεγαλύτερους ρόλους στην καριέρα της. Αυτή η στάση δείχνει την επιθυμία της να αποδεχτεί τη φυσική διαδικασία της γήρανσης, παρά τις προσδοκίες της βιομηχανίας του Χόλιγουντ.

Η Κούντροου έχει δεχθεί θετικά σχόλια για την απόφασή της να γερνά φυσικά, αν και έχει παραδεχθεί ότι στο παρελθόν προχώρησε σε πλαστική επέμβαση στη μύτη. «Από εκεί που ένιωθα άσχημη, ξαφνικά ένιωσα κανονική», είχε πει για την εμπειρία της.

Lisa Kudrow says she’s swearing off Botox https://t.co/bYi3MY6v1B pic.twitter.com/jkdFKXmCbX — Page Six (@PageSix) March 19, 2026

Αντιμετώπιση της πίεσης του Χόλιγουντ

Παρόλο που η Κούντροου παραδέχεται ότι η βιομηχανία της ασκεί πίεση να προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις, δηλώνει ότι δεν κρίνει όσους επιλέγουν αυτές τις λύσεις. Ωστόσο, εκφράζει τον φόβο της για τις ανεπιθύμητες συνέπειες: «Αν δεν πάει καλά η αποθεραπεία, μπορεί να δείχνεις μεγαλύτερος και αλλοιωμένος». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τις ανησυχίες που έχουν πολλές γυναίκες στο Χόλιγουντ σχετικά με την εμφάνιση και τη γήρανση.

Η ηθοποιός διερωτάται αν η επιλογή της να μην ακολουθήσει την τάση θα επηρεάσει τον τρόπο που την βλέπει το κοινό. «Όλοι φαίνεται να το κάνουν. Εγώ μπορώ να μην το κάνω; Ή θα επηρεάσει το πώς με βλέπουν στην οθόνη;», αναρωτήθηκε.

Η νέα σεζόν του "The Comeback"

Αυτή την περίοδο, η Κούντροου προωθεί τη νέα και τελευταία σεζόν της σειράς "The Comeback", όπου υποδύεται μια ηθοποιό που προσπαθεί να παραμείνει επίκαιρη. Η σειρά ολοκληρώνεται ως "τριλογία", κάτι που προσθέτει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην καριέρα της.

Αν και η Λίζα Κούντροου έχει τις ανησυχίες της σχετικά με την ηλικία και την εικόνα της, φαίνεται ότι έχει βρει μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στην εμφάνιση, επιλέγοντας την αυθεντικότητα και την αποδοχή της φυσικής γήρανσης, ακόμη και αν αυτό την οδηγεί σε αντίθεση με τις κυρίαρχες τάσεις του Χόλιγουντ.

Η απόφαση της Λίζα Κούντροου να απομακρυνθεί από τις αισθητικές επεμβάσεις και να επιλέξει την αυθεντικότητα αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για πολλές γυναίκες, ειδικά σε μια εποχή που η πίεση για την τέλεια εμφάνιση είναι διαρκής. Με την ειλικρίνειά της, προσφέρει ένα παράδειγμα του πώς η αποδοχή του εαυτού μπορεί να είναι πιο απελευθερωτική από τη συμμόρφωση με τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Διαβάστε ακόμα: Βάσω Λασκαράκη: «Δύο μισθοί θεάτρου σε μία νύχτα από τα φιλοδωρήματα»