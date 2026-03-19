Η Αντιγόνη Κουλουκάκου, γνωστή ηθοποιός, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής εξαιτίας μιας πρόσφατης ανάρτησής της στο Instagram, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σε μια συζήτηση που είχε με τη Φαίη Σκορδά, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ανάρτηση αυτή, που περιλάμβανε μια φωτογραφία της φορώντας αντρικό εσώρουχο και αθλητικό μπουστάκι, δεν εισέπραξε την αναμενόμενη υποστήριξη από το γυναικείο κοινό. Αντίθετα, δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις.

«Ανέβασα μια φωτογραφία, φορώντας ένα αντρικό εσώρουχο και το μπουστάκι που κάνουμε γυμναστική. Μετά λύπης, μου έγραψαν πολλά αρνητικά γυναίκες! Και είπα… εντάξει, Αντιγόνη, το πείραμα απέτυχε. Οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό και οι γυναίκες το αποδοκίμασαν φουλ, ότι δεν ταιριάζει με την εικόνα μου», ανέφερε η Κουλουκάκου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την αντίδραση που προκάλεσε.

Μητρότητα με ελευθερία και χωρίς περιορισμούς

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα social media, καθώς η Αντιγόνη μίλησε και για την προσέγγισή της ως μητέρα. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να μεγαλώσει τον γιο της με μια πιο ελεύθερη φιλοσοφία, μακριά από αυστηρά κοινωνικά στερεότυπα. «Μεγαλώνω τον γιο μου πολύ ελεύθερα. Είμαι από πίσω του σε όλα. Δεν είμαι του μη και του δεν. Αυτό που λένε όρια, δεν ξέρω τι εννοούν για ένα δίχρονο, θέλω να μαθαίνει πράγματα μέσα από το παιχνίδι», δήλωσε.

Καλλιτεχνική πρόκληση και προσωπική ανάπτυξη

Στον επαγγελματικό τομέα, η συμμετοχή της στην παράσταση «Το δέντρο που ματώνει» είναι για την Κουλουκάκου μια σημαντική πρόκληση. Για την ερμηνεία της, επιλέγει να εμφανίζεται στη σκηνή με ελάχιστο μακιγιάζ, εστιάζοντας στην εσωτερική δύναμη του ρόλου. «Είναι ένα έργο καινούργιο, έχει ‘ζουμί’ για εμάς τους καλλιτέχνες. Είναι μεγάλη πρόκληση για έναν καλλιτέχνη να δείξει τη δύναμη ψυχής που έχει για να παίξει αυτό τον ρόλο», τόνισε.

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η καλή πρόθεση στις συνεργασίες της είναι καθοριστική για την επιτυχία τους: «Έχω καλή αντιμετώπιση και από τους συναδέλφους και από τον κόσμο γιατί είμαι καλοπροαίρετη».

Εκπαίδευση και συνέπεια στην τέχνη

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για έναν καλλιτέχνη προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις τόσο της τηλεόρασης όσο και του θεάτρου. Επιθυμεί να προκαλεί το κοινό να αναρωτιέται για τα όσα συμβαίνουν γύρω του, μέσω της τέχνης της.

Η περίπτωση της Αντιγόνης Κουλουκάκου αναδεικνύει την προκλητικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες προσωπικότητες, ειδικά στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων. Η αντίφαση στην αντίληψη της εικόνας της από το γυναικείο κοινό και οι προσδοκίες που έχουν οι γυναίκες από άλλες γυναίκες είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Επίσης, η προσέγγιση της ηθοποιού στην ανατροφή του γιου της, προβάλλει μια πιο ελεύθερη και ανοιχτή στάση που μπορεί να εμπνεύσει άλλες μητέρες.

Διαβάστε ακόμα: Μήνυση κατά Αγγελικής Ηλιάδη: Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη εκφράζει την οργή της για τη συνέντευξη