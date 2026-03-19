Η ηθοποιός αποκαλύπτει την απροσδόκητη οικονομική επιτυχία της στη νυχτερινή ζωή

Η αρχή της καριέρας στη νύχτα

Η Βάσω Λασκαράκη, γνωστή για τις τηλεοπτικές της επιτυχίες, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια ενδιαφέρουσα πτυχή της επαγγελματικής της πορείας, ανατρέχοντας στα χρόνια που εργαζόταν στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο vidcast Rainbow Mermaids, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμπειρία της όταν εργαζόταν στη γκαρνταρόμπα ενός διάσημου μπαρ, το Malt n’ Jazz, την εποχή που συγκροτήματα όπως οι Onirama κυριαρχούσαν στη μουσική σκηνή της πόλης.

Από το service στη γκαρνταρόμπα

Όπως εξήγησε, αρχικά είχε ξεκινήσει από το service, ωστόσο η γεμάτη ζωή του μαγαζιού την οδήγησε να αναλάβει το πόστο της γκαρνταρόμπας. «Εντάξει, μετά επέλεξα να βγω γκαρνταρόμπα έξω, γιατί δεν μπορούσα μέσα στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικερδής, καθώς τα φιλοδωρήματα που συγκέντρωνε ήταν εντυπωσιακά.

Απίστευτα φιλοδωρήματα

Η Βάσω θυμάται μια χαρακτηριστική νύχτα, όπου τα tips που έλαβε ξεπέρασαν τις προσδοκίες της. «Είχε μεγάλο tip, είχε μεγάλο tip. Δούλευα στο Malt n’ Jazz. Αλήθεια!», ανέφερε, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα του μαγαζιού και την επιτυχία των Onirama εκείνη την περίοδο. Δηλώνοντας ότι «έβγαλα 480 ευρώ σε ένα βράδυ», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι το ποσό αυτό ισοδυναμούσε με δύο μισθούς θεάτρου, μια εκπληκτική διαπίστωση για την εποχή.

Η σημασία της ατμόσφαιρας

Η Λασκαράκη τόνισε ότι οι εισπράξεις εξαρτώνταν από την καλή διάθεση των πελατών και την ατμόσφαιρα του μαγαζιού. «Όχι, ό,τι ήθελαν άφηναν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η διασκέδαση των πελατών ήταν ο βασικός παράγοντας που οδηγούσε σε υψηλά φιλοδωρήματα. «Και αν περνούσαν και ωραία…», συμπλήρωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της εμπειρίας που προσφερόταν.

Η Βάσω Λασκαράκη, με τις αποκαλύψεις της, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης και τις οικονομικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει, ακόμη και στους καλλιτέχνες που είναι μόλις στην αρχή της καριέρας τους. Η σύγκριση μεταξύ των αμοιβών στο θέατρο και της νυχτερινής εργασίας αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες και την ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

