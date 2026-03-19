Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα, αποφάσισε να καταθέσει μήνυση κατά της Αγγελικής Ηλιάδη, σε συνέχεια των δηλώσεων που έκανε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην Ελίνα Παπίλα. Στη συνέντευξη, η Ηλιάδη είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά του επιχειρηματία, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας.

Η δικηγόρος της Λίτσας, Κατερίνα Μαυροειδή, τόνισε πως η πελάτισσά της είναι «πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη» από τις αποκαλύψεις αυτές. «Πριν δει την ολοκληρωμένη συνέντευξη, υπήρχαν πιθανότητες να μην προχωρήσει σε μήνυση. Μετά τη συνέντευξη, όμως, μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, καθώς θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της», δήλωσε η δικηγόρος.

Νομικές ενέργειες και αιτήματα

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, «θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας». Ωστόσο, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα κατατεθεί μήνυση και κατά της τηλεοπτικής εκπομπής, όπου πραγματοποιήθηκε η επίμαχη συνέντευξη.

Η Κατερίνα Μαυροειδή ανέφερε επίσης ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία υπήρξε σύζυγος του Μπάμπη Λαζαρίδη μέχρι τη δολοφονία του, συνεχίζει να είναι η μοναδική μόνιμη σύζυγος του, ενώ η Αγγελική Ηλιάδη ήταν μια παράλληλη σχέση. Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι υπήρχαν πολλά ζητήματα που αφορούσαν το κληρονομικό κομμάτι, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Η κατάσταση της μητέρας και η οικογενειακή θλίψη

Η κατάσταση της μητέρας του Μπάμπη Λαζαρίδη, Μαρία Λαζαρίδη, είναι σοβαρή, καθώς έχει υποστεί εγκεφαλικό. Η δικηγόρος δήλωσε: «Η Μαρία είναι μια πολύ πονεμένη γυναίκα που έχασε το παιδί της. Επικοινωνούσε μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια και μου εξέφραζε τον πόνο της».

Αναφερόμενη στη συνέντευξη της Ηλιάδη, σημείωσε: «Γνωρίζοντας η κ. Ηλιάδη ότι η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη, θα έπρεπε να σεβαστεί το γεγονός αυτό και να μην προχωρήσει σε μια συνέντευξη που προκαλεί ψυχικό πόνο στην οικογένεια».

Η οικογένεια Λαζαρίδη φαίνεται πως αντιδρά έντονα στις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη, θεωρώντας ότι οι αποκαλύψεις της προσβάλλουν τη μνήμη του εκλιπόντος. Η νομική οδός που επιλέγεται δείχνει την ανάγκη της οικογένειας να προστατεύσει την αξιοπρέπεια του Μπάμπη Λαζαρίδη και να διασφαλίσει ότι η μνήμη του δεν θα θιγεί περαιτέρω. Η κατάσταση της μητέρας του, που περνά στιγμές δύσκολες λόγω της ασθένειάς της, προσθέτει επιπλέον βάρος στην ήδη επιβαρυμένη ψυχολογία της οικογένειας.

Διαβάστε ακόμα: Κωστόπουλος για Μενεγάκη: «Βγαίνει μία κυράτσα ψεύτρα, βλαχάρα των media»