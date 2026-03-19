Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

Η ελληνική θεατρική σκηνή θρηνεί την απώλεια της Σοφίας Λάππου, μιας ηθοποιού που αφιέρωσε τη ζωή της στην τέχνη και τον πολιτισμό. Η είδηση του θανάτου της Λάππου επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και το κοινό που την αγάπησε. Η Λάππου, γνωστή για την προσφορά της στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον χώρο του θεάτρου με την πολυδιάστατη καριέρα της.

Η πορεία μιας ζωής αφιερωμένης στο θέατρο

Η Σοφία Λάππου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Εμπλουτίζοντας τη γνώση της, παρακολούθησε μαθήματα και στη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η πνευματική της καλλιέργεια υπήρξε θεμέλιο για την καλλιτεχνική της πορεία, η οποία ξεκίνησε το 1962 και συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι το 2011.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Λάππου συμμετείχε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, συνεργαζόμενη με κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες, και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη σκηνή. Συνεργάστηκε 57 φορές με το ΚΘΒΕ, προσφέροντας αφοσίωση και συνέπεια στην τέχνη της υποκριτικής. Η συμβολή της δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, καθώς δίδαξε επί δεκαεπτά χρόνια στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ και διετέλεσε διευθύντρια στην Ανώτερη Σχολή Θεάτρου «Θυμέλη».

Διδακτική προσφορά και διακρίσεις

Η Λάππου δεν σταμάτησε ποτέ να μοιράζεται τη γνώση και το πάθος της για το θέατρο με τις νεότερες γενιές. Για δεκαπέντε χρόνια, δίδαξε Υποκριτική και Αγωγή του Λόγου στη Μελοδραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και συνέχισε το έργο της στην Ανώτερη Σχολή Θεάτρου Ροντίδη. Η καλλιτεχνική και πνευματική της προσφορά αναγνωρίστηκε ευρέως, καθώς τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ως «Γυναίκα του Πολιτισμού».

Η Σοφία Λάππου υπήρξε σύζυγος του πρωταγωνιστή του ΚΘΒΕ, Διονύση Καλού, με τον οποίο μοιράστηκε μια κοινή πορεία ζωής και τέχνης. Η κοινή τους συμβολή στην ιστορία του θεάτρου υπήρξε σημαντική, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την αφοσίωση που τη χαρακτήριζαν.

Τιμητική αναγνώριση και η κληρονομιά της

Η ανακοίνωση του θανάτου της Σοφίας Λάππου από το ΚΘΒΕ εκφράζει βαθιά θλίψη και συγκίνηση. «Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του ΚΘΒΕ και στο Θέατρο», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Θα τη θυμόμαστε πάντα για το ταλέντο, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και την αφοσίωσή της. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

Η Λάππου υπήρξε μέλος του συντακτικού επιτελείου της Εγκυκλοπαίδειας «Κόσμος», επιβεβαιώνοντας το εύρος των ενδιαφερόντων της και την ευρύτερη προσφορά της στον χώρο του πολιτισμού. Η πνευματική της καλλιέργεια και η αγάπη της για τη γνώση συνόδευαν διαρκώς την καλλιτεχνική της διαδρομή, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές ηθοποιών.

Η κληρονομιά της Σοφίας Λάππου στον χώρο του θεάτρου είναι αναμφισβήτητη. Η απώλειά της είναι μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό.

Η είδηση του θανάτου της Σοφίας Λάππου φέρνει θλίψη σε όλους όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν το έργο και την προσωπικότητά της. Η καλλιτεχνική της κληρονομιά και η αφοσίωσή της στην τέχνη θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν τις επόμενες γενιές. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία της θα μείνουν αξέχαστες στις καρδιές όλων.

