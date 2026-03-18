Στην εκπομπή «Buongiorno», ο δικηγόρος της Αγγελικής Ηλιάδη, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε για τις σοβαρές καταγγελίες της τραγουδίστριας σχετικά με τα προσωπικά της βιώματα. Ο Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της μπορούν να αποδειχθούν αν γίνουν αντικείμενο έρευνας. "Είναι απαράβατο δικαίωμά της να αφηγηθεί όλα όσα η ίδια έζησε", τόνισε ο δικηγόρος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φωνής της Ηλιάδη και την ελευθερία της να εκφράσει την προσωπική της ιστορία.

Ο Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και στο νομικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δηλώσεις. "Για να υπάρχει νομικά προσβολή μνήμης νεκρού, πρέπει να υπάρχει κακόβουλη ή βάναυση εξύβριση ή συκοφαντική δυσφήμιση", είπε. Επιπλέον, τόνισε ότι οι εξομολογήσεις της Ηλιάδη μπορούν να αποδειχθούν εφόσον υπάρξει και σχετική έρευνα.

Αντίκτυποι και αντιδράσεις

Ο δικηγόρος της Ηλιάδη ανέφερε ότι η τραγουδίστρια περίμενε την αντίδραση της οικογένειας του Μπάμπη Λαζαρίδη. Η οικογένεια αυτή έχει εκφράσει την αντίθεσή της και την πρόθεση να προβεί σε νομικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντας την αφήγηση της Ηλιάδη προσβολή. Ο Παπαδόπουλος, ωστόσο, επεσήμανε ότι το να εκφράσει κάποιος την προσωπική του εμπειρία δεν σημαίνει ότι προσβάλλει τη μνήμη του εκλιπόντος, εφόσον δεν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση.

Η Αγγελική Ηλιάδη έχει δηλώσει ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης και έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της, αφαιρώντας το φόβο και την ντροπή από την εξομολόγησή της. Στο πλαίσιο αυτό, η αντίθεση που έχει προκύψει από την οικογένεια του Λαζαρίδη αναδεικνύει τις ευαίσθητες ισορροπίες που υπάρχουν γύρω από τέτοια ζητήματα.

Η δήλωση του δικηγόρου της Ηλιάδη για την ανάγκη έρευνας των καταγγελιών της τραγουδίστριας δείχνει τη σημασία της νομικής προστασίας για τα θύματα κακοποίησης. Είναι κρίσιμο να διασφαλίζεται ότι οι φωνές των θυμάτων γίνονται σεβαστές και ότι οι καταγγελίες τους εξετάζονται σοβαρά. Η κοινωνία οφείλει να ακούσει και να στηρίξει τις προσωπικές ιστορίες, ειδικά όταν αυτές αφορούν σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων, όπως η κακοποίηση.

