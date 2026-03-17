Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, εκφράζει την απόλυτη αγανάκτησή της μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης από τον αδερφό της, ο οποίος δολοφονήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 στη Βούλα.

Έντονη αντίδραση στην εκπομπή «Το Πρωινό»

Η Λίτσα Λαζαρίδη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τόνισε ότι είναι ντροπή να διατυπώνονται τέτοιες κατηγορίες για ένα νεκρό. Σημείωσε ότι μόλις δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα, θα προχωρήσει σε μήνυση για προσβολή νεκρού. «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από 17 χρόνια, βγαίνει να προσβάλει τη μνήμη του αδελφού μου, που την είχε στα όπα όπα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σφοδρές κατηγορίες κατά της Αγγελικής Ηλιάδη

Στην ίδια συνέντευξη, η Λίτσα Λαζαρίδη αναφέρθηκε και σε οικονομικές λεπτομέρειες της σχέσης τους, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός της είχε στηρίξει επαγγελματικά την Αγγελική Ηλιάδη, αγοράζοντας τα CD της και προωθώντας την καριέρα της. «Τα ρούχα της ήταν πανάκριβα, το όνομά της πρώτο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ηλιάδη δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει έτσι για τον Μπάμπη, ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Αμφισβήτηση των κατηγοριών

Η Λίτσα προχώρησε και σε αμφισβήτηση των ισχυρισμών της Ηλιάδη, ρωτώντας πώς είναι δυνατόν κάποιος που κακοποιεί τη σύντροφό του να μην αφήνει σημάδια. «Αν τη χτυπούσε όταν την πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα;», αναρωτήθηκε. Επίσης, τόνισε ότι η Ηλιάδη έχει ένα παιδί από τον αδελφό της και ότι αυτά τα λόγια θα μπορούσαν να επηρεάσουν το παιδί της.

Κλείσιμο με έντονη διαμαρτυρία

Η Λίτσα Λαζαρίδη κατέληξε την τοποθέτησή της με μια έντονη διαμαρτυρία, λέγοντας: «Έπιασε έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την οργή της για τη δημόσια αναφορά του αδελφού της και την προσβολή της μνήμης του.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από τις κατηγορίες που εκτοξεύονται δημοσίως, ειδικά όταν αφορούν άτομα που δεν έχουν πια τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Διαβάστε ακόμα: Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Σημαντικές στιγμές από την αποχαιρετιστήρια τελετή