Ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης βρέθηκε στην εκπομπή της Έλενας Παπαβασιλείου και μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πρόσφατη "εξωσυζυγική συνέρευση" που είχε, αναφέροντας πως οι συνέπειες αυτής της στιγμής τον έχουν απασχολήσει έως σήμερα.

Μια "στιγμιαία" απόφαση με μεγάλες συνέπειες

Ο Πασχάλης χαρακτήρισε την εμπειρία του ως "στιγμιαίο λάθος", διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για εξωσυζυγική σχέση αλλά για μια απλή συνεύρεση. «Ακόμα μιλάει ο κόσμος για αυτό. Τι σημασία έχει; Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση και μέχρι τώρα μας βασανίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρά την αναστάτωση που έχει προκαλέσει, ο τραγουδιστής παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον. «Περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις σε λίγο καιρό», πρόσθεσε.

Η αναγνώριση του παιδιού

Ο Πασχάλης έθιξε και το θέμα της αναγνώρισης του παιδιού που προήλθε από αυτή τη συνεύρεση, σημειώνοντας ότι έχει γίνει μόνο δικαστικά. «Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση του DNA που έγινε», ανέφερε. Ωστόσο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν του επιτράπηκε να επαναλάβει τη διαδικασία του DNA, παρά τις δικαστικές αιτήσεις που υπήρξαν.

Η σχέση με την Αλίκη

Στην κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείπει και η σύζυγός του, Αλίκη. Ο Πασχάλης μίλησε για την ιστορία τους, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών και εκείνος την περνούσε 4,5 χρόνια. «Είχαμε ένα φλερτ πλατωνικό για ένα 6μηνο, αλλά μας χώρισε ο πατέρας της», θυμήθηκε. Μετά από δυο χρόνια ξαναβρέθηκαν, και από τότε είναι μαζί. «Ταίριαξα και δέσαμε παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα που είχαμε», είπε, αναφερόμενος στη μακροχρόνια σχέση τους.

Η δημόσια αναφορά του Πασχάλη στην προσωπική του ζωή και οι δηλώσεις του σχετικά με την "εξωσυζυγική συνέρευση" προσφέρουν μια μοναδική ματιά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος όταν οι προσωπικές του επιλογές γίνονται θέμα συζήτησης. Η αναμονή του για ανατροπές και εκπλήξεις δείχνει ότι η ιστορία του δεν έχει τελειώσει, και το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον την εξέλιξή της.

