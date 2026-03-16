Μετά από 15 χρόνια από τη δολοφονία του επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη ανοίγει την καρδιά της για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στη σχέση τους. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε τις εμπειρίες της από τη λεκτική και σωματική κακοποίηση που υπέστη, τονίζοντας ότι η απόφαση να μην μιλήσει νωρίτερα οφειλόταν στον φόβο για την ασφάλεια εκείνης και του παιδιού της.

Στην εκπομπή «Real View», η Ηλιάδη συμμετείχε στο podcast «Unblock» της Ελίνας Παπίλα, όπου εξήγησε τους λόγους που την κράτησαν σιωπηλή για τόσα χρόνια. «Φαινόταν ότι ήμουν αρκετά προστατευμένη, ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε, αναφερόμενη στην περιορισμένη ελευθερία της κατά τη διάρκεια της σχέσης.

Ο αντίκτυπος της κακοποίησης στην ψυχολογία της

Η Αγγελική Ηλιάδη περιέγραψε την ψυχολογική της κατάσταση, λέγοντας ότι βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση. «Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για εμένα. Είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου, στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι οι γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση συχνά παρατηρούν σταδιακά τη μείωση της ελευθερίας τους. «Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι κι ένα ακόμα και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη», τόνισε, αναδεικνύοντας τη δίνη της κακοποίησης.

Ο φόβος που την κράτησε σιωπηλή

Η Ηλιάδη αναφέρθηκε στον τρόπο που η δολοφονία του Λαζαρίδη επηρέασε την απόφασή της να μιλήσει. «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός», είπε, εξηγώντας ότι αρχικά δεν ήθελε να μιλήσει για τα όσα είχε υποστεί, καθώς ένιωθε ότι η μνήμη του ήταν ακόμα φρέσκια.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για τις απειλές που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της σχέσης. «Φοβόμουν μη μου πάρουν το παιδί μου, να μην κάνουν κακό στους γονείς μου», παραδέχτηκε, αναδεικνύοντας τη σφοδρή πίεση που ένιωθε.

Μήνυμα σε γυναίκες που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις

Η Αγγελική Ηλιάδη δεν παρέλειψε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα στις γυναίκες που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. «Αν μας βλέπει ένα κορίτσι που βιώνει το ίδιο, να κάνει οτιδήποτε μπορεί, να ψάξει να βρει μια βοήθεια», προέτρεψε, τονίζοντας τη σημασία της αναζήτησης υποστήριξης.

Κατέληξε λέγοντας ότι οι κακοποιητές συχνά επανέρχονται με συγνώμες και υποσχέσεις, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. «Όταν ένας άνδρας σηκώσει μια φορά χέρι, θα το κάνει για πάντα», επισήμανε, ενισχύοντας την ανάγκη για πρόληψη και βοήθεια στις κακοποιημένες γυναίκες.

Διαβάστε ακόμα: Ηλίας Ψινάκης: «Πενθήσαμε πριν δέκα χρόνια για τον Γιώργο Μαρίνο»