Ηλίας Ψινάκης: «Πενθήσαμε πριν δέκα χρόνια για τον Γιώργο Μαρίνο»

Στον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες σόουμαν, αναφέρθηκε ο Ηλίας Ψινάκης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Ο Μαρίνος απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στους φίλους του.

Η ανάρτηση του Ψινάκη ήταν γεμάτη συναισθήματα και αναμνήσεις από την πολυάριθμη φιλία τους, ενώ περιλάμβανε και μια φωτογραφία από το παρελθόν, που αποτύπωνε τις όμορφες στιγμές τους. Ο Ηλίας, μιλώντας για τη φιλία τους, δήλωσε: “Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τέσσερις κολλητοί φίλοι. Για πολλές δεκαετίες αυτοί οι φίλοι πέρασαν καταπληκτικά, με πολλά γέλια, δόξες, αρρώστιες, άγχη, πρεμιέρες, αποθεώσεις, κραξίματα και όλων των ειδών τα συναισθήματα που λίγοι άνθρωποι έχουν την ευλογία να ζήσουν.”

Η απώλεια του Γιώργου Μαρίνο αποτελεί ένα θλιβερό γεγονός για τον Ηλία Ψινάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους φίλους του. Όπως είπε, “Ο ένας έφυγε και χθες τον θάψαμε. Μείναμε τρεις: η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Σταμάτης Φασουλής και εγώ.” Με αυτή τη δήλωση, ο Ψινάκης εξέφρασε την απώλεια που νιώθει, αλλά και την αγάπη που εξακολουθεί να έχει για τον εκλιπόντα φίλο του.

Ο Ηλίας αναφέρθηκε επίσης στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια της ζωής του, λέγοντας: “Πενθήσαμε πριν από δέκα χρόνια, όταν η υγεία του Γιώργου άρχισε να τον εγκαταλείπει και αυτός φρόντισε να απομονωθεί, για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του ως το τέλος, όπως και έκανε.”

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ηλίας Ψινάκης απηύθυνε μια τρυφερή ευχή στον Γιώργο, γράφοντας: “Καλό ταξίδι, Γιωργάκη μου και φρόντισε να μην τους μουρλάνεις εκεί επάνω, όπως τους έκανες όταν ζούσαν. Το σίγουρο είναι ότι θα γελάσετε πάρα πολύ. Σ’ αγαπάω πολύ και για πάντα.”

Η ανάρτηση αυτή αποτυπώνει την αληθινή φιλία και την αγάπη που ένωναν τους δύο άνδρες, στοιχεία που παραμένουν ζωντανά παρά την απώλεια.

Η αναφορά του Ηλία Ψινάκη στον Γιώργο Μαρίνο δεν είναι μόνο μια συγκινητική αποτίμηση μιας μακροχρόνιας φιλίας, αλλά και μια υπενθύμιση για τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου φέρνει πάντοτε θλίψη, αλλά η αγάπη και οι αναμνήσεις μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά. Η δημόσια εξομολόγηση του Ψινάκη αποδεικνύει πόσο βαθιά μπορεί να είναι η σύνδεση μεταξύ φίλων και πώς η απώλεια τους επηρεάζει όλους γύρω τους.

