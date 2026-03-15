Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», ο Πέτρος Κωστόπουλος πήρε θέση σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για την Ελένη Μενεγάκη, αναφέροντας ότι η παρουσιάστρια έχει διαψεύσει τα δημοσιεύματα περί χωρισμού από τον Ματέο Παντζόπουλο. Ο γνωστός δημοσιογράφος, που γνωρίζει προσωπικά την Ελένη εδώ και 32 χρόνια, εξέφρασε την υποστήριξή του προς αυτήν και την άποψή του ότι είναι άδικο να διαδίδονται ψευδείς ειδήσεις για εκείνη.

Η αντίδραση του Κωστόπουλου

«Καλά έκανε η Ελένη. Θα έπρεπε να διαψεύσει τις φήμες και σε άλλα μέσα», δήλωσε ο Κωστόπουλος, προσθέτοντας ότι η παρουσιάστρια δεν είναι εκδικητική και δεν δίνει ποτέ αφορμές για κουτσομπολιά. Ανέφερε επίσης ότι η Ελένη και ο Ματέο είναι πολύ μαζεμένοι και δεν εμπλέκονται σε εξωφρενικές καταστάσεις.

Η προσωπική ζωή στο στόχαστρο

Ο Κωστόπουλος αναφέρθηκε στην πίεση που ασκείται στους διάσημους από τα μέσα ενημέρωσης και την αναγκαιότητα να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή. «Έρευνα στην προσωπική μου ζωή δεν επιτρέπω σε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές είναι εγκληματικές και ανήθικες.

Η κριτική προς τα media

Κριτική άσκησε και στα μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν φήμες χωρίς στοιχεία. «Όταν διαβάσω μία κιτρινιά και την αναπαράγω, δεν φταίει η κιτρινιά, φταίω εγώ», τόνισε, καταδικάζοντας την πρακτική του κουτσομπολιού που βλάπτει την προσωπική ζωή των ανθρώπων.

Η τοποθέτηση του Πέτρου Κωστόπουλου για την Ελένη Μενεγάκη αναδεικνύει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι δημόσιες προσωπικότητες, οι οποίες συχνά γίνονται θύματα της παραπληροφόρησης. Η ανάγκη για υπευθυνότητα από τα μέσα ενημέρωσης είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την προσωπική ζωή των ανθρώπων.

