Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ μίλησε για τις εξελίξεις της δημοφιλούς σειράς του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Η ηθοποιός, που υποδύεται την Άντζελα/Αγγελική, αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία για τα επόμενα επεισόδια σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η επιστροφή στην Τρούμπα

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποκάλυψε ότι η Άντζελα θα επιστρέψει στην Τρούμπα, με τις συνθήκες της ζωής να την οδηγούν πίσω. «Όλοι οι ήρωες πληρώνουν, κατά κάποιον τρόπο, τις επιλογές τους», εξήγησε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα εμπόδια μπροστά της.

Έρωτας και προκλήσεις

Όταν ρωτήθηκε για το αν η Άντζελα μπορεί να ερωτευτεί ξανά, η Φούλοπ ήταν ξεκάθαρη: «Είναι πολύ δύσκολο για το συγκεκριμένο χαρακτήρα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και μετά την τροπή που έχει πάρει ο έρωτας δύο φορές στη ζωή της, να ερωτευτεί ξανά». Η ηρωίδα της αντιμετωπίζει προκλήσεις που την καθιστούν δύσπιστη απέναντι στον έρωτα.

Ο ρόλος του παιδιού στη σειρά

Ένα παιδί, το οποίο είναι το παιδί του Στράτου και της Λένας, φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Αν και η Άντζελα δεν θα ασχοληθεί άμεσα με αυτό, το παιδί δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό. Η Αλεξάνδρα έχει ήδη μάθει για την ύπαρξή του και έχει δείξει ενδιαφέρον, απειλώντας να το αναζητήσει.

Ένα τέλος που της αξίζει

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της Άντζελας στη σειρά, τονίζοντας ότι το τέλος της είναι αυτό που της αξίζει. Όπως δήλωσε, «ο ρόλος είναι ένας καλός, πονεμένος χαρακτήρας», και η ηθοποιός γοητεύεται από το αντιφατικό στοιχείο της ηρωίδας της. «Δεν είναι άσπρο μαύρο, ούτε ένας ξεκάθαρα γλυκός χαρακτήρας, ούτε ένας ξεκάθαρα αρνητικός», πρόσθεσε, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές και συναισθήματα που βιώνει η Άντζελα.

Η προσπάθεια της Άντζελας να βρει την ηρεμία της μέσω των επιλογών και των δοκιμασιών της καθιστά τον χαρακτήρα της ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της σειράς, με την Ιζαμπέλλα Φούλοπ να προσφέρει μια πολυδιάστατη ερμηνεία που κερδίζει το κοινό.

