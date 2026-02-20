Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκαλύπτει τις δύσκολες εμπειρίες της παιδικής της ζωής

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, κόρη του γνωστού δικηγόρου Αλέξανδρου Λυκουρέζου, μίλησε ανοιχτά για την παιδική της ηλικία και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας. Σε πρόσφατη διαδικτυακή συνέντευξη στην εκπομπή Status, αποκάλυψε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που αφορούν την παιδική της παρενόχληση και τις επιπτώσεις που είχε στην προσωπική και συναισθηματική της ζωή.

Οι εξομολογήσεις για την παιδική παρενόχληση

Η Μαρία Ελένη μοιράστηκε ένα συγκλονιστικό περιστατικό από την παιδική της ηλικία. Ανέφερε πως ένας συνεργάτης του πατέρα της την παρενόχλησε όταν ήταν μόλις 6 έως 8 ετών. Περιέγραψε πως αυτός ο άνθρωπος είχε τη συνήθεια να μπαίνει στο δωμάτιό της και να συμπεριφέρεται με απρεπή τρόπο, χωρίς να προχωρήσει σε πιο σοβαρές ενέργειες. Η Μαρία Ελένη, ως παιδί, ένιωθε ντροπή και φόβο να μιλήσει γι' αυτό στους γονείς της, διότι πίστευε ότι δεν θα την πίστευαν. Παρά την ενόχληση που της προξενούσε η παρουσία του άνδρα αυτού, εκείνος παρέμεινε στη δουλειά του πατέρα της για πολλά χρόνια.

Η σχέση με τον πατέρα και το αντίκτυπο στη ζωή της

Η σχέση της Μαρία Ελένης με τον πατέρα της ήταν επηρεασμένη από τη γνώση των εξωσυζυγικών σχέσεων του τελευταίου. Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ μια στενή, στοργική σχέση μαζί του, κάτι που επηρέασε και τις δικές της συναισθηματικές σχέσεις στο μέλλον. Αποκάλυψε πως ποτέ δεν αισθάνθηκε άνετα να τον αγκαλιάσει, ενώ η αίσθηση ντροπής από τις εμπειρίες της με τον συνεργάτη του πατέρα της συνέβαλε στην απόσταση που κρατούσε.

Η αποκάλυψη στη μητέρα της και η εσωτερική απελευθέρωση

Πριν από το θάνατο της μητέρας της, η Μαρία Ελένη αποφάσισε να της μιλήσει για το τι είχε βιώσει. Αυτή η κίνηση την βοήθησε να αναγνωρίσει πώς οι παιδικές της εμπειρίες είχαν επηρεάσει τις σχέσεις της με τους άνδρες στο παρελθόν. Ωστόσο, τόνισε ότι τώρα αισθάνεται πιο απελευθερωμένη από το συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, μοιράζοντας την ιστορία της, στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα ζητήματα της παιδικής παρενόχλησης και να ενθαρρύνει άλλα άτομα να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες, ώστε να μην αισθάνονται μόνα ή ντροπιασμένα.

