Μια προσωπική και δύσκολη εξομολόγηση έκανε ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Μέλλος, ο οποίος έγινε ευρύτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «Άρη» στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς». Με μια ανάρτηση που ξάφνιασε τους διαδικτυακούς του φίλους, ο ηθοποιός αποκάλυψε την περιπέτεια της υγείας του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα»
Ο Νίκος Μέλλος περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το σοκ της διάγνωσης, αναφερόμενος στη μάχη του με τη νόσο που ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου.
- Η ηλικία και η νόσος: Ο ηθοποιός εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο σε τόσο νεαρή ηλικία.
- Το οικογενειακό παρελθόν: Αναφέρθηκε στην απώλεια της γιαγιάς του από την ίδια ασθένεια, κάτι που είχε χαράξει μέσα του τον καρκίνο ως το «απόλυτο κακό».
- Η δύναμη του «μαζί»: Τόνισε πως η περιπέτεια αυτή του επιβεβαίωσε ότι ο πραγματικός πλούτος κρύβεται στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μήνυμα αισιοδοξίας και η στήριξη των δικών του ανθρώπων
Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο ηθοποιός επέλεξε να εστιάσει στο φως και στην αγάπη που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
- Η λέξη «Αγαπώ»: Όπως ο ίδιος έγραψε, ένιωσε και άκουσε αυτή τη λέξη με τόσους πολλούς τρόπους, που αποτέλεσε το βασικό του «καύσιμο» για να σταθεί στα πόδια του.
- Πίστη στην καλοσύνη: Ο Νίκος Μέλλος δήλωσε πως έχει πλέον ακλόνητη πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, χαρακτηρίζοντας «θεούς» όσους του υποσχέθηκαν και απέδειξαν ότι είναι εκεί για εκείνον.
Η ανάρτηση έκλεισε με το hashtag #free, υποδηλώνοντας πιθανότατα την επιτυχή έκβαση αυτής της πρώτης μεγάλης μάχης και την ανάγκη του να μοιραστεί το αίσθημα ελευθερίας που νιώθει μετά την περιπέτεια.
Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Μαζωνάκης: 24ωρη Φύλαξη Security στο Νοσοκομείο – Όλες οι Εξελίξεις για την Υγεία του