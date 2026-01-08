Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Χρήστου Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο άνθρωπος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στην ελληνική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, «έφυγε» αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά.

Την είδηση έκανε γνωστή ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης με μια συγκινητική ανάρτηση: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ… 1942 – 2026».

Από το Ηράκλειο στην κορυφή της υποκριτικής

Ο Χρήστος Πολίτης (γεννημένος ως Χρήστος Πιατουλάκης στο Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Δεκεμβρίου 1942) δεν υπήρξε απλώς ένας τηλεοπτικός αστέρας. Ήταν ένας βαθιά σπουδαγμένος ηθοποιός, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1965), που ξεκίνησε τη διαδρομή του δίπλα σε ιερά τέρατα όπως ο Γιάννης Φέρτης και η Ξένια Καλογεροπούλου.

Ο «Γιάγκος Δράκος» που καθήλωσε την Ελλάδα

Για 14 ολόκληρα χρόνια (1991-2005), ο Χρήστος Πολίτης έγινε ο πιο οικείος άνθρωπος κάθε ελληνικού σπιτιού. Ως Γιάγκος Δράκος στη θρυλική «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, δημιούργησε έναν ρόλο-σύμβολο που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος επέλεξε μετά το τέλος της σειράς να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνοντας την αντισυμβατική του φύση.

Μια πορεία γεμάτη «βάθος»

Πριν τη «Λάμψη», ο Πολίτης είχε ήδη διαγράψει μια λαμπρή πορεία:

Κινηματογράφος: Υπήρξε ο ιδανικός πρωταγωνιστής των ιστορικών παραγωγών του Τζέιμς Πάρις, ενώ το 1969 κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το «Κορίτσι του 17».

Θέατρο: Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Απλού Θεάτρου» στην Καλλιθέα, φέρνοντας στην Ελλάδα έργα μεγάλων δημιουργών όπως ο Τζο Όρτον και ο Άρθουρ Μίλερ.

Η μεγάλη επιστροφή: Το 2022, μετά από δεκαετίες αποχής, εξέπληξε τους πάντες συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά, αποδεικνύοντας ότι η φλόγα του ηθοποιού δεν έσβησε ποτέ.

Ο άνθρωπος πίσω από τον ηθοποιό

Ο Χρήστος Πολίτης δεν κυνήγησε ποτέ τη δημοσιότητα για τη δημοσιότητα. Ακόμα και η ενασχόλησή του με την πολιτική (υποψήφιος με την Πολιτική Άνοιξη και νομαρχιακός σύμβουλος με τον Θ. Κατριβάνο) έγινε με τους δικούς του όρους, αποχωρώντας όταν ένιωσε ότι ο κύκλος έκλεισε.

Σήμερα, ο ελληνικός πολιτισμός χάνει έναν από τους τελευταίους «ζεν πρεμιέ» που διέθεταν παιδεία, ήθος και μια χαρακτηριστική φωνή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας.

