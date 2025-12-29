Σε προσωπικές αποκαλύψεις για τον Άρη Μουγκοπέτρο προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό του ΑΝΤ1, λίγες ημέρες μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δεξιοτέχνη του κλαρίνου, έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ο μουσικός είχε βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή μόλις τρεις ημέρες πριν ξεσπάσει η υπόθεση και, εκτός τηλεοπτικού «αέρα», είχε μιλήσει ανοιχτά στην ομάδα για τον χωρισμό του, ζητώντας ωστόσο να μη δημοσιοποιηθεί τότε.

«Τώρα πια μπορώ να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, εξηγώντας πως ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε εκμυστηρευτεί σε όλους τους συντελεστές ότι η σχέση του είχε ήδη λήξει. Όπως τόνισε, η επιθυμία του καλεσμένου να κρατηθεί το θέμα εκτός εκπομπής έγινε απόλυτα σεβαστή.

Ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, επισημαίνοντας ότι όταν ένας άνθρωπος ζητά να μη μιλήσει δημόσια για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό, χωρίς πιέσεις ή υπόγειες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας άφησε να εννοηθεί πως ένας από τους βασικούς λόγους που φαίνεται να επιβάρυναν τον γάμο του μουσικού ήταν και οι σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε. Όπως εξήγησε, μετά την αδυναμία του Άρη Μουγκοπέτρου να συνεχίσει να παίζει κλαρίνο –που αποτελούσε και το μοναδικό του μέσο βιοπορισμού– η πίεση στην προσωπική του ζωή αυξήθηκε κατακόρυφα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να ρίξουν φως στο παρασκήνιο μιας υπόθεσης που συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες και κοινωνικές διαστάσεις πίσω από τα πρωτοσέλιδα.

