# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Απρόοπτο on stage για Ρουβά – Θεοδωρίδου: Το παντελόνι σκίστηκε και η ατάκα έγινε viral

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 40 άτομα
Απρόοπτο on stage για Ρουβά – Θεοδωρίδου: Το παντελόνι σκίστηκε και η ατάκα έγινε viral

Ένα απρόβλεπτο –και άκρως viral– στιγμιότυπο χάρισε στο κοινό ο Σάκης Ρουβάς το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της κοινής του εμφάνισης με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Την ώρα που οι δύο καλλιτέχνες συμμετείχαν σε μια δυναμική χορογραφία, ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου στα χέρια του, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της σκηνής. Το αποτέλεσμα, όμως, δεν ήταν ακριβώς αυτό που υπολόγιζε: το παντελόνι του δεν άντεξε την ένταση της στιγμής και… σκίστηκε μπροστά στο κοινό.

Η αντίδραση ήταν άμεση και απολαυστική. Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου σχολίασε με χιούμορ «ωραίο ήταν». Ο Σάκης Ρουβάς, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, απάντησε με την ατάκα που ήδη κάνει τον γύρο των social media: ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.,gr

Διαβάστε ακόμα: Γλυφάδα: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ – Επέβαινε με βραχιολάκι σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ρήγμα στα αγροτικά μπλόκα: Διάλογος ή κλιμάκωση – Διχασμένοι οι αγρότες μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων
Κοινωνία

Ρήγμα στα αγροτικά μπλόκα: Διάλογος ή κλιμάκωση – Διχασμένοι οι αγρότες μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων

Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές από το σπίτι» λένε γείτονες – Το σημείωμα του 74χρονου και το οικογενειακό δράμα που αποκαλύπτεται
Κοινωνία

Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές από το σπίτι» λένε γείτονες – Το σημείωμα του 74χρονου και το οικογενειακό δράμα που αποκαλύπτεται

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91: Το είδωλο που έγινε μύθος, αποσύρθηκε νωρίς και αφιερώθηκε στα ζώα
ShowBiz

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91: Το είδωλο που έγινε μύθος, αποσύρθηκε νωρίς και αφιερώθηκε στα ζώα

Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου
Κοινωνία

Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Στόχος να τελειώσει ο πόλεμος – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η συμφωνία»
Κόσμος

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Στόχος να τελειώσει ο πόλεμος – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η συμφωνία»