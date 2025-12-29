Απρόοπτο on stage για Ρουβά – Θεοδωρίδου: Το παντελόνι σκίστηκε και η ατάκα έγινε viral

Ένα απρόβλεπτο –και άκρως viral– στιγμιότυπο χάρισε στο κοινό ο Σάκης Ρουβάς το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της κοινής του εμφάνισης με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Την ώρα που οι δύο καλλιτέχνες συμμετείχαν σε μια δυναμική χορογραφία, ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου στα χέρια του, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της σκηνής. Το αποτέλεσμα, όμως, δεν ήταν ακριβώς αυτό που υπολόγιζε: το παντελόνι του δεν άντεξε την ένταση της στιγμής και… σκίστηκε μπροστά στο κοινό.

Η αντίδραση ήταν άμεση και απολαυστική. Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου σχολίασε με χιούμορ «ωραίο ήταν». Ο Σάκης Ρουβάς, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, απάντησε με την ατάκα που ήδη κάνει τον γύρο των social media: ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.,gr

Διαβάστε ακόμα: Γλυφάδα: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ – Επέβαινε με βραχιολάκι σε κλεμμένο αυτοκίνητο