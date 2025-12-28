Μια από τις πιο ανθρώπινες και τρυφερές στιγμές της ζωής του μοιράστηκε ο Ετεοκλής Παύλου, μιλώντας ανοιχτά για το πώς εξήγησε στην κόρη του, τη μικρή Μελίτα, ότι έχει τεχνητό πόδι. Μαζί με τη σύζυγό του, Ελένη Χατζίδου, έδωσαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, αποκαλύπτοντας μια συζήτηση που δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν γεμάτη ειλικρίνεια και αγάπη.

Ο παρουσιαστής περιέγραψε πως επέλεξε να μιλήσει στη μικρή του κόρη με λόγια απλά, χωρίς να την επιβαρύνει με σκληρές λεπτομέρειες. Όπως εξήγησε, δεν μπήκε στη διαδικασία να αναλύσει όλο το τραυματικό παρελθόν, αλλά εστίασε στο φως και στη ζωή μετά. Της είπε ότι κάποιοι «κακοί άνθρωποι» τον πυροβόλησαν και ότι από τότε είναι ανάπηρος, δίνοντας έμφαση στο πώς συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.

Η αντίδραση της Μελίτας, όμως, ήταν εκείνη που τον συγκλόνισε. «Δηλαδή μπαμπά, τώρα, δεν θα έχεις ποτέ πόδι;», τον ρώτησε. Εκείνος της απάντησε με μια ερώτηση που δείχνει όλη τη φιλοσοφία του: αν αυτό την ενοχλεί σε κάτι. Η απάντησή της ήταν απλή και συγκινητική: «Όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου».

Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι της εξήγησε πως το τεχνητό πόδι όχι μόνο δεν τον περιορίζει, αλλά του επιτρέπει να κάνει όλα όσα αγαπά μαζί της. «Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει», της είπε, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία βρίσκεται στη σχέση τους και όχι σε αυτό που λείπει σωματικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ετεοκλής Παύλου τόνισε πόσο λυτρωτικό είναι να μιλά κανείς ανοιχτά για τις δυσκολίες του. Όπως ανέφερε, η συζήτηση δεν βοηθά μόνο το παιδί να καταλάβει, αλλά και τον ίδιο να προχωρήσει, να ξορκίσει τον φόβο και να δει την πραγματικότητα πιο ήρεμα και ώριμα.

Η συζήτηση αυτή δεν ήταν απλώς μια οικογενειακή στιγμή. Ήταν ένα μάθημα αποδοχής, δύναμης και αγάπης. Μια υπενθύμιση ότι για ένα παιδί, το πιο σημαντικό δεν είναι η τελειότητα, αλλά η παρουσία. Και όπως φαίνεται, η Μελίτα έχει ήδη καταλάβει αυτό που πολλοί ενήλικες μαθαίνουν αργά: ότι η αγάπη είναι πάντα πιο δυνατή από κάθε απώλεια.

