Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της, Fondation Brigitte Bardot. Η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο είχε υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.

Η Μπαρντό υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, σύμβολο ελευθερίας και αισθησιασμού τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Η διεθνής της καταξίωση ήρθε το 1956 με την ταινία Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα, σε σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, ρόλος που τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο sex symbol.

Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι, μεγάλωσε σε εύπορη καθολική οικογένεια και από νεαρή ηλικία διακρίθηκε στον χορό, σπουδάζοντας μπαλέτο στο Conservatoire de Paris. Παράλληλα εργάστηκε ως μοντέλο, εμφανιζόμενη στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle σε ηλικία μόλις 15 ετών, γεγονός που της άνοιξε τον δρόμο για τον κινηματογράφο.

Στην καριέρα της συμμετείχε σε 48 ταινίες και ηχογράφησε πάνω από 80 τραγούδια, καθιερώνοντας το προσωνύμιο «BB» ως παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρησή της από την υποκριτική, στρέφοντας τη ζωή της στον ακτιβισμό και ιδιαίτερα στην προστασία των ζώων.

Η Μπριζίτ Μπαρντό αφήνει πίσω της μια ανεπανάληπτη παρακαταθήκη στον κινηματογράφο, τη μόδα και τον δημόσιο λόγο, ως γυναίκα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και ξεπέρασε τα όρια της τέχνης για να γίνει παγκόσμιο σύμβολο.

