Στη σύλληψη γνωστού τράπερ προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί στη Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε Ι.Χ. όχημα, το οποίο –όπως διαπιστώθηκε– είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από τις 18:00 αστυνομικές δυνάμεις σταμάτησαν αυτοκίνητο στην οδό Κύπρου, στο πλαίσιο ελέγχων που σχετίζονται με υπόθεση υπεξαίρεσης. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του οχήματος, προέκυψε ότι αυτό είχε αφαιρεθεί από περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ενώ στο εσωτερικό του επέβαιναν τρία άτομα.

Ο γνωστός τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους συνεπιβάτες εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, τόσο ο τράπερ όσο και ακόμη ένα άτομο συνελήφθησαν με την κατηγορία της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, καθώς επέβαιναν στο κλεμμένο όχημα.

Σημειώνεται ότι ο καλλιτέχνης είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης, υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης και με περιοριστικούς όρους. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον αν η παρουσία του εκτός οικίας συνιστά παραβίαση των όρων που του είχαν επιβληθεί.

