Γιώργος Μαζωνάκης: Η γενναιόδωρη κίνηση στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 – Το ποσό της δωρεάς

Μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη ήρθε στο φως για τη συμμετοχή του Γιώργος Μαζωνάκης στον πρόσφατο τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όπως έγινε γνωστό, προχώρησε σε σημαντική οικονομική ενίσχυση, προσφέροντας το ποσό των 20.000 ευρώ.

Την είδηση αποκάλυψε ο Νίκος Κουρής κατά τη διάρκεια της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώντας δημόσια τον τραγουδιστή για την πράξη αλληλεγγύης.

«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πράξεων κοινωνικής προσφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι για τον Γιώργο Μαζωνάκη η επιτυχία συνοδεύεται και από έμπρακτη στήριξη σε σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις.

