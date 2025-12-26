Ρολά κατεβασμένα στα θέατρα το Σάββατο: Απεργία ηθοποιών για συλλογική σύμβαση – Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Χωρίς θεατρικές παραστάσεις θα μείνει αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το κοινό σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα θέατρα θα παραμείνουν κλειστά λόγω πανελλαδικής απεργίας των ηθοποιών, οι οποίοι διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Την κινητοποίηση έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με τη στήριξη όλων των σωματείων εργαζομένων στον χώρο του θεάτρου, της Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, καθώς και του Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος κάνει λόγο για κοινό αγώνα ενάντια στη «στάση αδιαλλαξίας των θεατρικών επιχειρήσεων», επισημαίνοντας ότι στόχος της απεργίας είναι να πιεστούν οι δύο βασικές εργοδοτικές ενώσεις του χώρου, η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών και η Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου, ώστε να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουν στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης.

Οι εργαζόμενοι στο θέατρο τονίζουν ότι η έλλειψη ΣΣΕ αφήνει ακάλυπτα βασικά εργασιακά δικαιώματα και δημιουργεί συνθήκες επισφάλειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης καλλιτεχνικής δραστηριότητας λόγω των εορτών.

Σε ό,τι αφορά το κοινό που έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για παραστάσεις του Σαββάτου, προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης ή επαναπρογραμματισμού τους, σύμφωνα με την πολιτική κάθε θεάτρου και διοργανωτή.

Η αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει δεκάδες σκηνές σε Αθήνα και περιφέρεια, ενώ οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες θα κρίνουν τα επόμενα βήματα των εργαζομένων στον χώρο του θεάματος.

Διαβάστε ακόμα: Στέφανος Παπαδόπουλος: Τα έμαθα όλα από την τηλεόραση - Όσα λέει για τη μήνυση και την απόλυσή του