Αιχμές με νόημα από Παπαδόπουλο για Μαζωνάκη: Η πραγματική ευτυχία δεν έχει εξουσία

Με μια λιτή αλλά σαφώς φορτισμένη ανάρτηση επέστρεψε στα social media ο Στέφανος Παπαδόπουλος, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης που έχει καταθέσει σε βάρος του Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο 21χρονος τραγουδιστής, ανήμερα των Χριστουγέννων, επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή περιστατικά, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος».

Στην ίδια ανάρτηση, ευχήθηκε «καλές γιορτές» και κάλεσε τον κόσμο να περνά όμορφα με ανθρώπους που τον αγαπούν, τονίζοντας τη σημασία του να ζει κανείς «με λιγότερο φόβο». Το περιεχόμενο της δημοσίευσης ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση αναφορά στη δικαστική υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Το όνομα του Στέφανου Παπαδόπουλου βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν κατήγγειλε ανήθικες προτάσεις και προχώρησε σε μήνυση κατά του γνωστού καλλιτέχνη, ενώ λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από το νυχτερινό σχήμα στο οποίο εμφανιζόταν στην Αθήνα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο νεαρός τραγουδιστής είχε επισημάνει ότι η δημοσιότητα που λαμβάνει η υπόθεση δεν ενθαρρύνει απαραίτητα κι άλλους ανθρώπους να μιλήσουν, υπογραμμίζοντας πως «ο καθένας θα το κάνει όταν νιώσει έτοιμος». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, σημειώνοντας ότι δεν ήταν δική του επιδίωξη να βρεθεί στο προσκήνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προφίλ του στο Facebook παραμένει «καρφιτσωμένη» παλαιότερη ανάρτησή του από τον περασμένο Μάιο, στην οποία αναφέρεται με θετικά λόγια σε πρόσωπα του καλλιτεχνικού του περιβάλλοντος, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεγονός που προσθέτει μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στη δικαστική πορεία της υπόθεσης όσο και στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκομένων.

