Κίνηση ανθρωπιάς από την Τέιλορ Σουίφτ: Δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για την καταπολέμηση της πείνας στις ΗΠΑ

Μια ακόμη ουσιαστική πράξη κοινωνικής προσφοράς πραγματοποίησε η Τέιλορ Σουίφτ, διαθέτοντας το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding America.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε ενόψει των Χριστουγέννων και ενισχύει το έργο του οργανισμού, ο οποίος διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο τραπεζών τροφίμων, κοινωνικών παντοπωλείων και τοπικών προγραμμάτων παροχής γευμάτων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.

Την είδηση γνωστοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Κλερ Μπάμπινο Φόντενοτ, με ανάρτησή της στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της. «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά του 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την Τέιλορ Σουίφτ στο Feeding America. Αυτές τις γιορτές, η σταθερή της στήριξη μάς υπενθυμίζει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενωνόμαστε για να βάλουμε τέλος στην πείνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η συμβολή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας βοηθά ώστε χιλιάδες οικογένειες να έχουν ένα γεμάτο τραπέζι όχι μόνο κατά τη διάρκεια των γιορτών, αλλά και στο μέλλον.

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι στηρίζει έμπρακτα κοινωνικές δράσεις. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχε δωρίσει 5 εκατομμύρια δολάρια στον ίδιο οργανισμό, για την ενίσχυση των πληγέντων από τους καταστροφικούς τυφώνες Helene και Milton, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση σε ζητήματα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.

