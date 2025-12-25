# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζει η πλευρά του

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζει η πλευρά του

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης βρίσκεται ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος είχε μεταβεί στο ΑΤ Τρίπολης προκειμένου να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο δικηγόρος του, κ. Δημοσθένης Πέππας, δήλωσε στο enikos.gr ότι «δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απειλής», υποστηρίζοντας πως η κίνηση της συζύγου του είναι «προσχηματική». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο εντολέας του «στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο».

Ο ίδιος ο Άρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε:
«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση, επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διαβάστε ακόμα: 5 χωρισμοί-κεραυνός στην ελληνική σόουμπιζ που κανείς δεν περίμενε

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»
ShowBiz

Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης
Κοινωνία

Χριστούγεννα στον δρόμο για τους αγρότες: Γιόρτασαν στα μπλόκα με τραπέζι, μουσική και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων
ShowBiz

Last Christmas: Πώς ένα τραγούδι των Wham! έγινε το απόλυτο χριστουγεννιάτικο φαινόμενο 40 χρόνων

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα
Κοινωνία

Το madata.gr σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα - Η γέννηση του Χριστού ας φέρει την ελπίδα

Χριστούγεννα με κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή
Ο Καιρός

Χριστούγεννα με κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια, έρχεται νέα ψυχρή εισβολή