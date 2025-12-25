Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι υποστηρίζει η πλευρά του

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Τρίπολης βρίσκεται ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος είχε μεταβεί στο ΑΤ Τρίπολης προκειμένου να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο δικηγόρος του, κ. Δημοσθένης Πέππας, δήλωσε στο enikos.gr ότι «δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απειλής», υποστηρίζοντας πως η κίνηση της συζύγου του είναι «προσχηματική». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο εντολέας του «στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο».

Ο ίδιος ο Άρης Μουγκοπέτρος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε:

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση, επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου».

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

