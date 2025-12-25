Ένταση στη σκηνή για την Ιουλία Καλλιμάνη: Αντέδρασε σε θαμώνα που της πέταξε λουλούδια και νερό – Βίντεο

Με ένα ακόμη άβολο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλλιμάνη, κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής της στην Κρήτη. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένη, όταν θαμώνας του νυχτερινού κέντρου άρχισε να της πετά λουλούδια, συνοδεύοντάς τα αυτή τη φορά και με νερό, το οποίο έφτασε στο πρόσωπό της.

Αφού διέκοψε για λίγο την ερμηνεία της για να σκουπιστεί, η Ιουλία Καλλιμάνη πλησίασε τον συγκεκριμένο πελάτη και του ζήτησε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του, η οποία κρίθηκε αγενής και προσβλητική. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω έκταση στο επεισόδιο, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από παρευρισκομένους και το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για τη συμπεριφορά του θαμώνα αλλά και για την αντίδραση της τραγουδίστριας.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες είχε σημειωθεί ακόμη ένα επεισόδιο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ιουλίας Καλλιμάνη. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της, όταν συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο σε θαμώνες για μαντινάδες, ένας πελάτης της απηύθυνε χυδαίο και προσβλητικό σχόλιο.

Η τραγουδίστρια αντέδρασε άμεσα και σε εκείνη την περίπτωση, απαντώντας σε υψηλούς τόνους και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές, πριν συνεχίσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια στη διασκέδαση και τον σεβασμό προς τους καλλιτέχνες που βρίσκονται στη σκηνή.

