Δεν υπάρχει χριστουγεννιάτικη μουσική λίστα – όσο κι αν κάποιοι γκρινιάζουν – χωρίς το εμβληματικό Last Christmas. Το τραγούδι των Wham! αποτελεί μία από τις κορυφαίες pop στιγμές της δεκαετίας του ’80 και συγκαταλέγεται στα πέντε πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα κομμάτια παγκοσμίως.

Κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου 1984 και για 27 συνεχόμενα χρόνια (1984–2011) ήταν το πιο πολυπαιγμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία. Αν και για δεκαετίες δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts, έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων και ακροαματικότητας, μετατρέποντας τον Δεκέμβριο σε… Last Christmas season.

Το τραγούδι γράφτηκε αποκλειστικά από τον George Michael και, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, δεν είναι αμιγώς χριστουγεννιάτικο. Η μοναδική άμεση αναφορά στις γιορτές βρίσκεται στον πρώτο στίχο, ενώ στην ουσία πρόκειται για μια μελαγχολική ιστορία προδομένης αγάπης, ντυμένη με γιορτινή ατμόσφαιρα.

Την πραγματική ιστορία πίσω από τη γέννηση του τραγουδιού αποκάλυψε ο Andrew Ridgeley. Όπως έχει περιγράψει, το «Last Christmas» γεννήθηκε σχεδόν τυχαία, ένα βράδυ στο πατρικό σπίτι του Τζορτζ Μάικλ. Ενώ χαλάρωναν μπροστά στην τηλεόραση, ο Μάικλ εξαφανίστηκε για περίπου μία ώρα στον επάνω όροφο. Όταν επέστρεψε, ήταν εμφανώς ενθουσιασμένος. Λίγο αργότερα, στο παλιό του παιδικό δωμάτιο, έπαιξε στον Ρίτζλεϊ τη μελωδία που έμελλε να γίνει διαχρονική.

Ο ίδιος ο Ρίτζλεϊ έχει περιγράψει τη στιγμή ως «μουσικό θαύμα», λέγοντας πως ο Τζορτζ κατάφερε να αποστάξει το συναίσθημα των Χριστουγέννων σε μια απλή αλλά καθηλωτική μελωδία, πάνω στην οποία «κούμπωσε» ιδανικά η ιστορία της χαμένης εμπιστοσύνης.

Το βιντεοκλίπ συνέβαλε καθοριστικά στη μυθολογία του τραγουδιού. Γυρισμένο σε χιονοδρομικό κέντρο, με σκηνές από το ελβετικό Saas-Fee, δείχνει τα μέλη των Wham! και την παρέα τους σε ένα εορταστικό σκηνικό γεμάτο υπόγεια ένταση. Στο σενάριο, ο χαρακτήρας του Τζορτζ βλέπει την πρώην αγαπημένη του –την οποία υποδύεται το μοντέλο Κάθι Χιλ– να είναι πλέον με τον φίλο του, ρόλο που κρατά ο Ρίτζλεϊ. Μια μικρή λεπτομέρεια, η καρφίτσα που αλλάζει χέρια, λειτουργεί ως σιωπηλό σύμβολο της προδοσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Last Christmas» συνδέθηκε και με μια σπάνια πράξη γενναιοδωρίας. Ο Τζορτζ Μάικλ δώρισε όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του single –περίπου 250.000 λίρες τότε– για την ανακούφιση της Αιθιοπίας, που δοκιμαζόταν από λιμό. Συνολικά, το τραγούδι ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρότι για χρόνια έμενε «κολλημένο» στη δεύτερη θέση των charts, το τραγούδι έφτασε τελικά στο νούμερο ένα το 2021. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2017, είχε γνωρίσει νέα άνοδο μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ ανήμερα των Χριστουγέννων του 2016, όταν οι θαυμαστές του επιχείρησαν να το οδηγήσουν στην κορυφή ως φόρο τιμής.

Σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Last Christmas» παραμένει ζωντανό όσο ποτέ. Το BBC τίμησε την επέτειο με το ντοκιμαντέρ Wham!: Last Christmas Unwrapped, γυρισμένο στο ίδιο ελβετικό θέρετρο όπου γεννήθηκε ο μύθος. Και κάπως έτσι, κάθε Δεκέμβρη, το τραγούδι επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι τα Χριστούγεννα δεν μετριούνται μόνο σε φωτάκια και δώρα, αλλά και σε μελωδίες που αντέχουν στον χρόνο.

