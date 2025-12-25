Πέθανε στα 60 του ο Πατ Φιν – Ο ηθοποιός που πέρασε από «Friends», «Seinfeld» και άφησε το στίγμα του στο «The Middle»

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Pat Finn, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από συμμετοχές σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Ο Πατ Φιν πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ηθοποιός υποβαλλόταν σε θεραπεία από το 2022.

Σε ανακοίνωση που ανάρτησε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με λόγια γεμάτα συναίσθημα, σημειώνοντας πως «ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ έναν ξένο — μόνο φίλους που δεν είχε συναντήσει ακόμα». Όπως τονίζεται, έζησε τη ζωή του «με χαρά, ενθουσιασμό και αστείρευτη αγάπη για τους ανθρώπους».

Η τηλεοπτική του πορεία ξεκίνησε το 1995, όταν εμφανίστηκε στη σειρά The George Wendt Show, υποδυόμενος τον αδελφό του βασικού χαρακτήρα. Την ίδια περίοδο είχε και επαναλαμβανόμενο ρόλο στη θρυλική σειρά Murphy Brown, όπου συμμετείχε έως το 1997.

Το 1998 ξεχώρισε στο Seinfeld, στον ρόλο του Τζο Μέιο, ενός εκκεντρικού οικοδεσπότη που είχε τη φήμη ότι φόρτωνε στους καλεσμένους του τις πιο βαρετές δουλειές. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές των 00s ακολούθησαν δεκάδες guest εμφανίσεις σε επιτυχημένες σειρές, όπως Friends, The King of Queens, That ’70s Show και House.

Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, ωστόσο, ήρθε μέσα από τη μακρόχρονη συμμετοχή του στη σειρά The Middle. Εκεί υποδύθηκε τον Μπιλ Νόργουντ, έναν ρόλο που κράτησε για οκτώ σεζόν, από το 2011 έως το 2018, κερδίζοντας την εκτίμηση κοινού και συναδέλφων.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το It’s Complicated (2009) και το Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Ο Πατ Φιν αφήνει πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα και την εικόνα ενός ανθρώπου που, όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, μετέτρεπε κάθε συνεργασία σε φιλία.

