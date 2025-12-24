Γιώργος Καπουτζίδης μετά το reunion του Παρά Πέντε: Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε

Το reunion της θρυλικής σειράς Στο Παρά Πέντε συγκίνησε βαθιά το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Τρίτης (24/12), φέρνοντας ξανά στις οθόνες τη γνώριμη ζεστασιά και το συναίσθημα που χαρακτήριζαν τη σειρά. Οι τηλεθεατές, που εδώ και χρόνια παρακολουθούν τις επαναλήψεις και περίμεναν μια νέα αφορμή επιστροφής, υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το επετειακό επεισόδιο.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Αργύρη Αγγέλου, την Αγγελική Λάμπρη και τους υπόλοιπους συντελεστές, επανενώθηκαν για ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό γεγονός που ξύπνησε μνήμες και έντονα συναισθήματα στο κοινό.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12), ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να ευχαριστήσει τους τηλεθεατές και να μοιραστεί το δικό του μήνυμα, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό βίντεο για το «Παρά Πέντε», συνόδευσε την ανάρτηση με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ανθρωπιά.

«Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, να συγχωρούμε, να αισθανόμαστε. Σας ευχαριστώ όλους. Για τότε, για τώρα, για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα συγκίνησης που άφησε το reunion της αγαπημένης σειράς.

