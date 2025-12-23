5 χωρισμοί-κεραυνός στην ελληνική σόουμπιζ που κανείς δεν περίμενε

Ο χωρισμός της Σμαράγδα Καρύδη και του Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια κοινής ζωής επανέφερε στο προσκήνιο σχέσεις της ελληνικής σόουμπιζ που έμοιαζαν ακλόνητες, αλλά τελικά έκλεισαν τον κύκλο τους αιφνιδιάζοντας κοινό και media. Με αφορμή τον πιο ηχηρό χωρισμό του 2025, θυμόμαστε πέντε περιπτώσεις που «έπεσαν σαν κεραυνός».



1. Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης

Ο πιο πολυσυζητημένος χωρισμός της χρονιάς. Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, μακριά από εντάσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έγινε τον Οκτώβριο, ενώ η απόφαση φαίνεται πως είχε ληφθεί μήνες πριν, επιβεβαιώνοντας το πόσο διακριτικά διαχειρίστηκαν την προσωπική τους ζωή.



2. Μαρία Κορινθίου – Γιάννης Αϊβάζης

Ένα από τα πιο «βελούδινα» διαζύγια της σόουμπιζ. Μετά από σχεδόν 17 χρόνια σχέσης και την απόκτηση της κόρης τους, Ισμήνης, οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να χωρίσουν, διατηρώντας άριστες σχέσεις. Οι δημόσιες δηλώσεις τους απέπνεαν σεβασμό και αγάπη, δείχνοντας πως το τέλος μιας σχέσης δεν σημαίνει απαραίτητα ρήξη.



3. Αθηνά Οικονομάκου – Φίλιππος Μιχόπουλος

Την άνοιξη του 2024, η ανακοίνωση του χωρισμού τους έσκασε σαν βόμβα. Δέκα χρόνια κοινής ζωής και δύο παιδιά δεν στάθηκαν αρκετά για να συνεχιστεί ο γάμος τους. Οι λόγοι δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ, ενώ αμφότεροι ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητα των παιδιών τους. Οι νέες σχέσεις που ακολούθησαν κράτησαν το ζευγάρι στο επίκεντρο της δημοσιότητας για καιρό.



4. Γιώργος Λιάγκας – Φαίη Σκορδά

Με μια λιτή ανακοίνωση έβαλαν τέλος σε έναν από τους πιο προβεβλημένους γάμους της τηλεόρασης. Παρά τις προσπάθειες επανασύνδεσης, το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο και επεκτάθηκε ακόμη και στο επαγγελματικό τους μέλλον. Κοινός παρονομαστής και για τους δύο: η προστασία των παιδιών τους και οι χαμηλοί τόνοι μετά τον χωρισμό.



5. Δέσποινα Βανδή – Ντέμης Νικολαΐδης

Ένας χωρισμός που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Μετά από χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών, η είδηση της διάλυσης του ζευγαριού προκάλεσε ισχυρό σοκ. Παρά τη δημοσιότητα, και οι δύο επέλεξαν διακριτική στάση, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και στα παιδιά τους.



Οι παραπάνω χωρισμοί αποδεικνύουν ότι ακόμη και οι πιο «δεμένες» σχέσεις της σόουμπιζ μπορεί να φτάσουν στο τέλος τους μακριά από φώτα, φήμες και δραματικές συγκρούσεις — αφήνοντας πίσω τους ιστορίες που συζητιούνται για χρόνια

