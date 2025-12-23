Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Έφη Θώδη για τον Νίκος Οικονομόπουλος και το ιδιαίτερα δημοφιλές τραγούδι του Έκπτωτος Άγγελος, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε πρόσφατο βίντεο του Raw House, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Εκεί, η Έφη Θώδη τοποθετήθηκε ανοιχτά για τον συνάδελφό της, εκφράζοντας έντονη ενόχληση για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κομματιού.

«Ο “έκπτωτος άγγελος” είναι ο σατανάς»

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Νίκο Οικονομόπουλο, η Έφη Θώδη ξεκαθάρισε πως εκτιμά το γεγονός ότι δηλώνει χριστιανός, ωστόσο διαφωνεί κάθετα με ορισμένες καλλιτεχνικές του επιλογές.

«Μου αρέσει που είναι χριστιανός, αλλά δεν είναι όλα τα τραγούδια του χριστιανικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει:

«Ο έκπτωτος άγγελος, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο άγγελος – ο σατανάς – που έπεσε στη γη. Αυτό τραγούδησε. Τραγούδησε τον σατανά».

Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως το μήνυμα του τραγουδιού είναι ξεκάθαρο για όσους γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αναφορά και δήλωσε ότι θεωρεί ασύμβατο να συνδυάζεται μια τέτοια θεματολογία με τη δημόσια επίκληση της χριστιανικής πίστης.

«Απαράδεκτο – θα τον παρακαλέσω»

Κλείνοντας, η Έφη Θώδη ήταν ακόμη πιο αιχμηρή:

«Δεν μπορείς να λες από τη μία ότι είσαι με τον Χριστό και από την άλλη να τραγουδάς αυτά τα κομμάτια. Για μένα είναι απαράδεκτο. Θα τον παρακαλέσω να μην πει ξανά αυτό το τραγούδι».

Οι δηλώσεις της έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media, με το κοινό να εμφανίζεται διχασμένο ανάμεσα σε όσους συμφωνούν με τη θρησκευτική της προσέγγιση και σε εκείνους που υπερασπίζονται την καλλιτεχνική ελευθερία.



