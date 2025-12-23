Την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά την απόλυσή του από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν έδωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Ο 21χρονος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες υπέβαλε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του, ενώ αποκάλυψε πως πληροφορήθηκε την απόλυσή του όχι από το ίδιο το κατάστημα, αλλά μέσω των ΜΜΕ.

«Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για τη μήνυση που υπέβαλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του.

«Δεν ήθελα να τους εκθέσω»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε και σε όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την απουσία του από το μαγαζί, τονίζοντας ότι δεν ειπώθηκαν ακριβώς όπως συνέβησαν.

«Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω. Δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μην υπάρξει αντίδραση από τον κόσμο», σημείωσε.

«Επειδή δεν είμαι διάσημος, δεν μπορώ να καταγγείλω;»

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο 21χρονος αναφέρθηκε και στα σχόλια που άκουσε μετά τη μήνυση, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του.

«Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης, το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα, θα μπορούσα;» είπε χαρακτηριστικά.

«Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου»

Κλείνοντας, ο Στέφανος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι από το νυχτερινό κέντρο δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς το πρόσωπό του.

«Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα και άκουσα ήταν από την τηλεόραση», δήλωσε.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο σε νομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ οι δηλώσεις του 21χρονου έχουν ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση.

