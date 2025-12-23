Χάθηκε σε φλεγόμενο supercar ο δημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα. Βίντεο σοκ

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον παγκόσμιο χώρο των video games η είδηση του θανάτου του Vince Zampella, ενός από τους ανθρώπους που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του gaming. Ο συνδημιουργός της εμβληματικής σειράς Call of Duty έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Ferrari στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στις φλόγες. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε νεκρός τόσο ο Ζαμπέλα όσο και ο συνοδηγός του.

Τη σοκαριστική εικόνα του φλεγόμενου οχήματος κατέγραψαν κάμερες και πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Σε δήλωσή του στο BBC, εκπρόσωπος της Electronic Arts έκανε λόγο για «μια αδιανόητη απώλεια», υπογραμμίζοντας ότι η συνεισφορά του Ζαμπέλα στη βιομηχανία των games επηρέασε γενιές παικτών και δημιουργών. «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και με όλους όσοι εμπνεύστηκαν από το έργο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βινς Ζαμπέλα υπήρξε κομβική φυσιογνωμία στο gaming. Μαζί με τους Τζέισον Γουέστ και Γκραντ Κόλιερ συνυπέγραψε τη δημιουργία του Call of Duty το 2003, ενός τίτλου που ξεκίνησε με θεματολογία τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η σειρά έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια πωλήσεις, κατακτώντας τη θέση μιας από τις πιο εμπορικές και επιδραστικές στην ιστορία των video games.

In his incredible career, Vince Zampella:



- Worked on Medal of Honor

- Founded Infinity Ward

- Co-created Call of Duty

- Founded Respawn Entertainment

- Created Titanfall

- Created Apex Legends

- Was Head of Battlefield



RIP, Vince. ???? pic.twitter.com/ZuZzzC4zCp — CharlieIntel (@charlieINTEL) December 22, 2025

Πέρα από το Call of Duty, το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικά studios και επιτυχημένα projects, όπως η ίδρυση της Infinity Ward και αργότερα της Respawn Entertainment, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο διορατικούς δημιουργούς του χώρου.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη βιομηχανία, με χιλιάδες χρήστες και επαγγελματίες να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο παίζονται –και αφηγούνται– τα σύγχρονα video games.

