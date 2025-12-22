Οργισμένη παρέμβαση Κωνσταντάρα για την απόλυση Παπαδόπουλου: «Το μήνυμα είναι σαφές – μην μιλάτε»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του νυχτερινού κέντρου Can Can να διακόψει τη συνεργασία του με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, λίγες ημέρες μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του τραγουδιστή Γιώργος Μαζωνάκης. Στο θέμα παρενέβη δημόσια ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος είχε πρώτος αποκαλύψει τηλεοπτικά ότι επίκειται σοβαρή καταγγελία σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – χωρίς τότε να δοθούν ονόματα – επέλεξε αυτή τη φορά να τοποθετηθεί με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media. Αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του Can Can για τη λύση της συνεργασίας, σχολίασε με νόημα:

«Ηθικό δίδαγμα: Μην καταγγείλετε κανέναν αν θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε εδώ».

Η φράση αυτή πυροδότησε έντονη συζήτηση, καθώς ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση καταγγελία για το μήνυμα που εκπέμπεται προς όσους επιλέγουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του Can Can

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η διεύθυνση του Can Can υποστήριξε ότι η επιχείρηση δεν εμπλέκεται σε προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων και ότι σέβεται απόλυτα τόσο το τεκμήριο της αθωότητας όσο και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να καταγγέλλει όσα θεωρεί άδικα. Όπως αναφέρεται, η απόφαση για την απομάκρυνση του Στέφανου Παπαδόπουλου ελήφθη με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του καλλιτεχνικού προγράμματος, υπό το βάρος της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση.

Παράλληλα, η επιχείρηση ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη έγιναν εν βρασμώ και δεν αφορούσαν την ουσία της καταγγελίας, αλλά τον σεβασμό στην πολυετή πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έντονος προβληματισμός

Η δημόσια αντίδραση του Λάμπρου Κωνσταντάρα ανέδειξε έναν ευρύτερο προβληματισμό: κατά πόσο τέτοιες επαγγελματικές αποφάσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για ανθρώπους που σκέφτονται να μιλήσουν. Το θέμα συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, με τα social media να κατακλύζονται από σχόλια υπέρ και κατά της απόφασης, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια της νυχτερινής διασκέδασης και έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια, τις ευθύνες και το κόστος της καταγγελίας στον χώρο της εργασίας.

