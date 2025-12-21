# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Maestro: Ο νέος κύκλος, οι εκπλήξεις και το επόμενο βήμα του Παπακαλιάτη

Δηλώσεις για τον νέο κύκλο του Maestro παραχώρησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τα γυρίσματα αλλά και για όσα θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση της σειράς.

Ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος μίλησε στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο και τη Σοφία Μανουσακίδου, τονίζοντας πως ο νέος κύκλος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούριος κύκλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εξήγησε ότι τα γυρίσματα θα διακοπούν προσωρινά, για να συνεχιστούν την άνοιξη, ενώ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για την πλοκή:

«Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη».

Όσον αφορά την προβολή της σειράς, επιβεβαίωσε πως ο νέος κύκλος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τον Οκτώβριο, εκφράζοντας παράλληλα τη συγκίνησή του για το ταξίδι του Maestro.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro», δήλωσε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι μετά την ολοκλήρωση της σειράς θα ακολουθήσει και νέα ταινία.

