Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο νεαρός τραγουδιστής, ο οποίος έχει καταγγείλει ότι παρενοχλήθηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη την άνοιξη του 2025, ξέσπασε σε κλάματα όταν αναφέρθηκε στους γονείς του.

«Θέλω να μου πει ότι λέω ψέματα»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι έχει πει όλη την αλήθεια και ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος από την καταγγελία του. Όπως είπε, μόνο ο ίδιος και ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζουν τι έχει συμβεί.

«Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης. Να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει “λες ψέματα”. Εκεί θα καταλάβω πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία άμεση επικοινωνία μεταξύ τους.

Η απόφαση να μιλήσει δημόσια

Αναφερόμενος στην απόφασή του να προχωρήσει στην καταγγελία, ο 21χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τους συνεργάτες του πως δεν θα το άφηνε έτσι, αν και αρχικά αιφνιδιάστηκε όταν το θέμα έγινε γνωστό.

«Εκείνο το χρονικό διάστημα ήθελα να το πω, αλλά μαθεύτηκε και τρόμαξα», είπε, προσθέτοντας ότι η καταγγελία έγινε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν.

«Δεν λέω ψέματα, γι’ αυτό δεν φοβάμαι»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος τόνισε ότι δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή του να μιλήσει δημόσια:

«Δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα».

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή του να βρουν το θάρρος και άλλα άτομα να μιλήσουν για αντίστοιχες εμπειρίες:

«Εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει».

Τα social media και η διευκρίνιση

Απαντώντας στα σχόλια για το γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα έκανε likes σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής ανέφερε πως επρόκειτο για λάθος, το οποίο και διόρθωσε όταν το αντιλήφθηκε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί την καλλιτεχνική αξία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

«Οι γονείς μου δεν ήξεραν»

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν αναφέρθηκε στους γονείς του:

«Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι συνέβη τότε», είπε ξεσπώντας σε κλάματα, με την Ιωάννα Μαλέσκου να σηκώνεται από τη θέση της και να τον αγκαλιάζει στον αέρα της εκπομπής.

