Νέες διαστάσεις παίρνει η πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του ο 21χρονος συνάδελφός του Στέφανος Παπαδόπουλος, καταγγέλλοντας ανήθικες προτάσεις και χρήση κοκαΐνης.

Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε δημόσια για πρώτη φορά στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», περιγράφοντας τη δική του οπτική και το προσωπικό κόστος της απόφασής του να καταγγείλει τον γνωστό καλλιτέχνη.

«Όταν τον βλέπω, μου έρχονται αναμνήσεις από αυτά που βίωσα»

Εμφανώς συγκινημένος, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όταν βλέπω τον Γιώργο Μαζωνάκη μου έρχονται αναμνήσεις από αυτά που βίωσα. Θέλω να έρθει μπροστά μου να μου πει ότι είμαι ψεύτης».

Όπως είπε, όταν έγινε γνωστό ότι σκόπευε να μιλήσει, ένιωσε αλλαγή στάσης από το περιβάλλον του και ακολούθησε απομόνωση:

«Εκείνο το χρονικό διάστημα είχα πει ότι θα μιλήσω και μαθεύτηκε. Με απομάκρυναν. Τρόμαξα λίγο. Οι γονείς μου δεν ήξεραν τίποτα».

«Πρόσεχε τι λες, γιατί ο Γιώργος δεν θα σε ξαναφήσει να δουλέψεις»

Ο 21χρονος αναφέρθηκε και σε όσα, όπως υποστήριξε, άκουσε από τρίτους εκείνη την περίοδο:

«Μου είχαν ξαναπεί “Πρόσεχε τι λες, γιατί ο Γιώργος δεν θα σε ξαναφήσει να δουλέψεις”».

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, τι σημαίνει για τον ίδιο δικαίωση:

«Για μένα ηθική δικαίωση είναι κανένα παιδί να μη χρειαστεί να περάσει από κάποιο κρεβάτι, για να διεκδικήσει τα όνειρά του».

«Αν ήθελα τα χρήματα, θα δεχόμουν να μη μιλήσω»

Απαντώντας στα σενάρια περί κινήτρων, ο Στέφανος Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Έχω διαβάσει ότι με έβαλαν να κάνω την καταγγελία και είναι πολύ προσβλητικό και είναι σαν να μου λένε ότι δεν έχω προσωπικότητα. Αν ήθελα τα χρήματα, θα δεχόμουν αυτά που μου πρόσφεραν για να μη μιλήσω».

Όπως είπε, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένο ποσό, αλλά του ζητήθηκε να πει ο ίδιος «πόσα θέλει για να κρατήσει το στόμα του κλειστό», ενώ – σύμφωνα με τα λεγόμενά του – του προτάθηκε και συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι του ειπώθηκε πως θα κυκλοφορήσει βίντεο με προσωπικές του στιγμές.

Η θέση της πλευράς Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη περνά στην αντεπίθεση. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σε εκπομπή του MEGA, έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού με στόχο την οικονομική και επαγγελματική εξόντωση του καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε, η μήνυση κατατέθηκε οκτώ ώρες πριν από την πρεμιέρα του τραγουδιστή, παρότι αφορά – σύμφωνα με την υπεράσπιση – περιστατικό που φέρεται να συνέβη πριν από περίπου εννέα μήνες. Η πλευρά Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι υπήρξαν πιέσεις και απειλές τους τελευταίους 3,5 μήνες, γεγονός που οδήγησε σε προσφυγή στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τι ακολουθεί

Τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να καταθέσει μήνυση για εκβίαση σε βάρος τριών ατόμων. Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τη μήνυση που έχει ήδη κατατεθεί εις βάρος του καλλιτέχνη και, ανάλογα με τα ευρήματα, θα κριθεί αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι εξελίξεις αναμένονται κρίσιμες τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: Λιάγκας για τις καταγγελίες κατά γνωστού τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος και δεν είναι από νησί»