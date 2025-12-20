Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του ο 21χρονος συνάδελφός του Στέφανος Παπαδόπουλος, καταγγέλλοντας ανήθικες προτάσεις και χρήση κοκαΐνης.

Η πλευρά του γνωστού τραγουδιστή περνά πλέον στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού με στόχο την οικονομική και επαγγελματική του εξόντωση.

«Σκοπιμότητα» λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα

Το πρωί του Σαββάτου (20/12), ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του MEGA, τόνισε ότι η χρονική στιγμή της μήνυσης μόνο τυχαία δεν είναι.

Όπως ανέφερε, η καταγγελία κατατέθηκε οκτώ ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, παρότι – σύμφωνα με τον ίδιο – αφορά γεγονός που φέρεται να έχει συμβεί πριν από περίπου εννέα μήνες. «Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να μην αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προσφυγή στο Τμήμα Εκβιαστών

Η υπεράσπιση του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι εδώ και περίπου 3,5 μήνες ο Γιώργος Μαζωνάκης δεχόταν πιέσεις και εκβιασμούς, μετά την απόφασή του να μη συμμετάσχει σε συγκεκριμένη επαγγελματική συνεργασία.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, όταν δεν υπήρξε οικονομική ανταπόκριση, οι απειλές κλιμακώθηκαν, οδηγώντας την πλευρά του καλλιτέχνη σε προσφυγή στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όπως υποστηρίζεται, υπάρχουν μηνύματα και στοιχεία, ενώ έχει κατονομαστεί συγκεκριμένο πρόσωπο.

Νέα μήνυση τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να καταθέσει μήνυση για εκβίαση σε βάρος τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και του 22χρονου που τον κατηγορεί. Ο δικηγόρος του χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις ως «την τελευταία πράξη του εκβιασμού».

Την ίδια στιγμή, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τη μήνυση που έχει ήδη κατατεθεί σε βάρος του καλλιτέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ποινική δίωξη· σε διαφορετική περίπτωση, η μήνυση θα τεθεί στο αρχείο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να έχει συνέχεια τις επόμενες ημέρες.

