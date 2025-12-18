Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της καταγγελίας σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η πλευρά του γνωστού τραγουδιστή κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης, στο οποίο –όπως υποστηρίζει– εμπλέκονται τρεις επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγες ημέρες πριν κατατεθεί η μήνυση από τον 21χρονο τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, προσήλθαν στη ΓΑΔΑ και προχώρησαν σε καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών. Οι αξιωματικοί της Δίωξης Εκβιαστών επιχείρησαν να φέρουν σε συνεννόηση τις εμπλεκόμενες πλευρές, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Η πλευρά του καλλιτέχνη υποστηρίζει ότι η καταγγελία του 21χρονου αποτελεί «την τελευταία πράξη του εκβιασμού», ο οποίος –σύμφωνα με τον δικηγόρο– ξεκίνησε από τον Αύγουστο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνήθηκε πρόταση συνεργασίας από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

«Χρησιμοποίησαν ποινικούς για να τον εκβιάσουν»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ανέφερε ότι μετά την άρνηση συνεργασίας, ο τραγουδιστής δέχτηκε εκβιαστικές πιέσεις, ακόμη και μέσω επίκλησης βαριών ονομάτων των φυλακών, με απειλές ότι θα του δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη ζωή και στην υγεία του.

Όπως τόνισε, επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπέκυψε, ενεργοποιήθηκε το επόμενο στάδιο του σχεδίου, το οποίο –όπως ισχυρίζεται– είχε προαναγγελθεί: η προσπάθεια καταστροφής της τιμής και της υπόληψής του μέσω της καταγγελίας.

«Δεν είναι το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο»

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή επιχείρησε παράλληλα να υποβαθμίσει την ουσία της καταγγελίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το να κατηγορείται κάποιος πως έκανε πρόταση για να συνευρεθεί με έναν άλλον ενήλικα, δεν είναι πια το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ενήλικα άτομα και για γεγονότα σε εργασιακό περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση του 21χρονου αφορά, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις.

Αιχμές για τον χρόνο της μήνυσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης, καθώς –όπως επισήμανε ο κ. Λυκούδης– αυτή κατατέθηκε πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο. «Υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να πιστεύει ότι αυτό είναι τυχαίο;», διερωτήθηκε.

Ο δικηγόρος αποκάλυψε ακόμη ότι ο τραγουδιστής έχει κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα στο Τμήμα Εκβιαστών και ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί μήνυση για εκβίαση σε βάρος τριών ατόμων, καθώς –όπως υποστηρίζει– υπάρχουν μηνύματα που αποδεικνύουν εκβιαστικές απαιτήσεις χρημάτων, τα οποία ο καλλιτέχνης δεν όφειλε.

«Είναι μια πολύ δεμένη υπόθεση εκβίασης», κατέληξε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζοντας ότι όλα θα τεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα: Ξεσπά γνωστός τραγουδιστής για τις καταγγελίες: «Πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο – Θα κινηθώ νομικά για εκβιασμό»