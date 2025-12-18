Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση που αφορά την καταγγελία 21χρονου τραγουδιστή σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις δύο πλευρές να τοποθετούνται δημόσια μέσω δηλώσεων και ανακοινώσεων.

Ο νεαρός καλλιτέχνης βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου κατέθεσε μήνυση και, εξερχόμενος, προχώρησε σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι μοναδικός του στόχος είναι η ηθική δικαίωση. «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 21χρονος σημείωσε πως τα περιστατικά που περιγράφει φέρονται να έλαβαν χώρα την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, διευκρινίζοντας ότι μετά από αυτά συνέχισε κανονικά την επαγγελματική του δραστηριότητα, χωρίς περαιτέρω επαφή με τον γνωστό τραγουδιστή. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη συνεργασία τους, επισημαίνοντας πως πρόκειται για υλικό που αφορά τη δουλειά του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόπειρα εκβίασης. «Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε εκβίαση, ούτε χρημάτων ούτε οτιδήποτε άλλο. Από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε τη μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση και η ανάδειξη της αλήθειας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κατάθεση της μήνυσης, ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι δεν πρόκειται για μεγάλο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως σε αντίστοιχες υποθέσεις καταγγελίες έχουν γίνει ακόμη και μετά από πολλά χρόνια. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία που προσκομίζονται θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, μαζί με μαρτυρίες και έγγραφα.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου του, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες». Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ότι υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των δικαστικών Αρχών, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν σε βάθος τις καταγγελίες και τις αντικρουόμενες θέσεις των δύο πλευρών.

