Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του καταγγέλλει ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, με αφορμή τις καταγγελίες που αναμένεται να κατατεθούν εναντίον του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται «απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και χωρίς καμία πραγματική ή νομική βάση», ενώ γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης, το οποίο – όπως υποστηρίζεται – εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρεται, αρχικά επιχειρήθηκε η εκβίαση του καλλιτέχνη με επίκληση ονομάτων κρατουμένων, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, στρατολογήθηκαν πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούν ως ψευδομάρτυρες, προχωρώντας σε καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Για την υπόθεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη προσφύγει στις αρμόδιες Αρχές και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης που, όπως σημειώνεται, πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του τραγουδιστή, παρότι τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2025. Κατά την ανακοίνωση, το χρονικό αυτό σημείο ενισχύει τον ισχυρισμό περί προσχηματικού και εκβιαστικού χαρακτήρα της ενέργειας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και την Ελληνική Αστυνομία και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν για σοβαρές ποινικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η εκβίαση, η ψευδής καταμήνυση και η συκοφαντική δυσφήμηση.

Τέλος, ο τραγουδιστής ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη και τη στήριξη που, όπως αναφέρεται, του εκδηλώνεται αυτές τις ώρες.

