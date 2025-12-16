Σε πλήρη αντεπίθεση περνά πασίγνωστος τραγουδιστής, ο οποίος τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης φημολογίας, μετά τις πληροφορίες ότι επίκεινται καταγγελίες εις βάρος του για υποθέσεις ασέλγειας. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «στημένη πλεκτάνη» και ενορχηστρωμένη προσπάθεια ηθικής και επαγγελματικής του εξόντωσης.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, που επικοινώνησε με το περιβάλλον του καλλιτέχνη, ο τραγουδιστής δηλώνει σοκαρισμένος από τις εξελίξεις και επιμένει πως όσα του αποδίδονται δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ανθρώπους που «έχουν οργανωθεί» με κοινό στόχο να τον πλήξουν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

«Θεωρεί ότι όλα αυτά είναι απολύτως κατασκευασμένα, ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ και ότι όσοι εμφανίζονται τώρα είναι βαλτοί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, μεταφέροντας τη θέση της άλλης πλευράς.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και καταγγελία για εκβιασμό

Ο γνωστός τραγουδιστής φέρεται αποφασισμένος να μην αφήσει την υπόθεση να εξελιχθεί χωρίς αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει νομικές κινήσεις, εξετάζοντας ακόμη και την προσφυγή στις αρχές για απόπειρα εκβιασμού, καθώς θεωρεί πως πίσω από τις καταγγελίες κρύβονται οικονομικά κίνητρα.

Το περιβάλλον του κάνει λόγο για πιέσεις και παρασκηνιακές κινήσεις που προηγήθηκαν, οι οποίες –όπως υποστηρίζεται– στόχευαν στην αποκόμιση χρημάτων ή ανταλλαγμάτων, με «όχημα» τη δημόσια σπίλωση του ονόματός του.

Οι τρεις μαρτυρίες που αναμένεται να παρουσιαστούν

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες προτίθενται να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη, περιγράφοντας διαφορετικά περιστατικά που φέρονται να σχετίζονται με τον τραγουδιστή.

Η πρώτη καταγγελία αφορά μουσικό, ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπήρξαν άσεμνες κινήσεις και εκφράσεις σε καμαρίνι νυχτερινού κέντρου, χωρίς να γίνεται λόγος για βιασμό. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι το περιστατικό επαναλήφθηκε και επικαλείται τη μαρτυρία δύο ακόμη εργαζομένων του χώρου.

Η δεύτερη μαρτυρία προέρχεται από άνδρα που ζει σε νησί και περιγράφει παρενόχληση που –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του– ξεκίνησε σε επαγγελματικό πλαίσιο και συνεχίστηκε σε προσωπικό επίπεδο, με υποσχέσεις επαγγελματικής στήριξης.

Τέλος, τρίτος άνδρας φέρεται να περιγράφει περιστατικό που συνέβη πριν από περίπου έναν χρόνο, κάνοντας λόγο για πολύωρη παραμονή στο σπίτι του καλλιτέχνη και υπονοούμενα περί σύνδεσης της επαγγελματικής του εξέλιξης με προσωπικές ανταλλαγές.

Το επιχείρημα της «συντονισμένης εμφάνισης»

Η πλευρά του τραγουδιστή εστιάζει στο γεγονός ότι οι καταγγελίες, αν και αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, εμφανίζονται ταυτόχρονα στο προσκήνιο. Όπως σημειώνεται, αυτό γεννά ερωτήματα για το ποιος συντόνισε τις κινήσεις και γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι, βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν περιγράφεται σεξουαλική πράξη, αλλά υπονοούμενα, χειρονομίες και προτάσεις, στοιχείο που –κατά την ίδια πλευρά– καθιστά την υπόθεση νομικά αδύναμη.

Τι ξεκαθαρίζεται για την ταυτότητα του καλλιτέχνη

Για να μπει τέλος στη φημολογία, διευκρινίζεται ρητά ότι ο τραγουδιστής δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος, ούτε πρόκειται για καλλιτέχνη που κατάγεται από νησιωτική περιοχή.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, με τις επόμενες ημέρες να κρίνονται καθοριστικές τόσο σε νομικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο, καθώς και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τις επόμενες κινήσεις τους.

