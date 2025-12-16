Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Άννας Φόνσου για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η πρόεδρος του «Σπιτιού του Ηθοποιού» και στενή φίλη του εκλιπόντος επέλεξε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο, αποτυπώνοντας το κενό που αφήνει πίσω του. «Δεν μπορώ να σου πω αντίο. Μπορώ μόνο να σου πω πόσο σ’ αγαπώ», έγραψε, σε ένα μήνυμα που συγκίνησε συναδέλφους και φίλους του θεάτρου.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, με πορεία δεκαετιών στο θέατρο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς ωστόσο να χάνει την αξιοπρέπεια και τη δύναμή του, στοιχεία που –όπως τονίζουν όσοι τον γνώριζαν– τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή.

Η Άννα Φόνσου, που στάθηκε δίπλα του μέχρι το τέλος, αναφέρθηκε με λόγια καρδιάς στη σχέση τους, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο ευγενικό, δοτικό και βαθιά αγαπητό. Το μήνυμά της λειτούργησε ως ένας ύστατος φόρος τιμής, αλλά και ως μια υπενθύμιση της ανθρώπινης πλευράς πίσω από τα φώτα της σκηνής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Actors House (@actorshouse_official)

Η απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ αφήνει ένα ακόμη αποτύπωμα θλίψης στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς συναδέλφους του να εκφράζουν δημόσια τη λύπη τους και να τον αποχαιρετούν με λόγια σεβασμού και αγάπης.

Διαβάστε ακόμα: Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά τη νοσηλεία της