Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε την Παρασκευή η Έλενα Παπαρίζου, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της που την ανάγκασε να απέχει τόσο από τις εμφανίσεις της όσο και από το «The Voice of Greece» – όπου προσωρινά την αντικατέστησε ο Κωστής Μαραβέγιας – βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, ξεκουράζεται και αναρρώνει.

Αυτή την περίοδο δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση και την ξεκούραση, ώστε να επιστρέψει πλήρως έτοιμη στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο ΝΟΧ μετατίθενται χρονικά και αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις γιορτές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης, η επιστροφή της στη σκηνή τοποθετείται μετά τα Φώτα.

«Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις και ετοιμάζει ωραία πράγματα. Στο “The Voice” θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Έλενα Παπαρίζου δείχνει να αφήνει πίσω της τη δύσκολη αυτή περίοδο και ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή, τόσο στη μουσική σκηνή όσο και στην τηλεόραση.

