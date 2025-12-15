Βιν Ντίζελ: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα εμφανιστεί στην τελευταία ταινία Fast & Furious

Το φινάλε του κινηματογραφικού σύμπαντος του «Fast & Furious» φαίνεται πως επιφυλάσσει μία έκπληξη που λίγοι περίμεναν. Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενδέχεται να κάνει μια εμφάνιση στην τελευταία ταινία της δημοφιλούς σειράς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Deadline, ο πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise έχει ήδη προβλέψει συγκεκριμένο ρόλο στο σενάριο για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Η επιλογή δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Ντίζελ έχει επανειλημμένα εντάξει στη σειρά μεγάλες προσωπικότητες με παγκόσμια απήχηση.

Παρότι ο Ρονάλντο δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, η εικόνα του, η δημοφιλία του και το δυναμικό του προφίλ θεωρούνται απόλυτα συμβατά με τη φιλοσοφία του «Fast & Furious», που εδώ και χρόνια στηρίζεται στο θέαμα και τη διεθνή απήχηση.

Την αποκάλυψη επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Βιν Ντίζελ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, όπου δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά:

«Όλοι ρωτούσαν αν θα ήταν μέρος της μυθολογίας του Fast… Και πρέπει να σας πω ότι είναι αλήθεια. Γράψαμε έναν ρόλο γι’ αυτόν».

Η κινηματογραφική σειρά ξεκίνησε το 2001 και η 12η και τελευταία ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027, βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα από τα πιο επιτυχημένα franchises δράσης όλων των εποχών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024 ο Βιν Ντίζελ είχε δηλώσει πως το φινάλε της σειράς «δεν θα είναι απλώς ένα τέλος», αλλά «ένας εορτασμός της οικογένειας που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια», αφήνοντας να εννοηθεί πως θα υπάρξουν δυνατές στιγμές και συμβολικές παρουσίες.

