Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχετικά με επικείμενη σοβαρή καταγγελία εις βάρος ιδιαίτερα γνωστού και αγαπητού τραγουδιστή. Ο παρουσιαστής, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (15/12) στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για φήμες, αλλά για υπόθεση που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επίσημη καταγγελία.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε αναφερθεί αρχικά στο θέμα την Κυριακή (14/12) μέσα από την εκπομπή του στο OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», κάνοντας λόγο για «σοβαρή καταγγελία» που αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας εντός της εβδομάδας. Όπως είπε, πρόκειται για υπόθεση που προετοιμάζεται εδώ και μήνες, με εμπλοκή νομικής ομάδας και γνωστών δικηγόρων.

«Δεν είναι φήμες – όλα είναι δρομολογημένα»

Στις νέες του δηλώσεις, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι η καταγγελία αφορά παρενόχληση από πλευράς του τραγουδιστή, με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης, απέναντι σε άτομο που δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι πράξεις που πρόκειται να καταγγελθούν «δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει», ωστόσο παραμένουν σοβαρές και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, δεν αποκλείεται να είναι περισσότερες από μία.

«Δεν ήθελα να φωτογραφίσω την περίπτωση, γιατί υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο άνθρωπος που πρόκειται να καταγγείλει να κάνει πίσω», σημείωσε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό απέφυγε κάθε αναφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εικασίες ή να αφήσει «ρετσινιά» χωρίς επίσημη διαδικασία.

Ένα βήμα πριν από την επίσημη καταγγελία

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, με τη στιγμή της κατάθεσης της καταγγελίας να θεωρείται καθοριστική. «Η διαδικασία υπάρχει, η νομική ομάδα το τρέχει και όλα είναι έτοιμα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η καθυστέρηση οφείλεται στη λεπτομερή και εμπεριστατωμένη προετοιμασία της υπόθεσης.

Παράλληλα, απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα ή σε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του τραγουδιστή, επιμένοντας ότι μέχρι να υπάρξει επίσημη καταγγελία δεν πρέπει να δημιουργούνται σκιές ή εικασίες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς –εφόσον προχωρήσει η διαδικασία– η υπόθεση ενδέχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο.

